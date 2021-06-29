حكار: الجزائر جاهزة لاحتمال عدم تجديد المغرب لعقد أنبوب الغاز

كشف عن سبب مغادرة بريتيش بيتروليوم الجزائر

قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الثلاثاء، إن الجزائر وضعت كل الاحتياطات في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا.

وأكد حكار خلال عرضه لحصيلة المجمع لسنة 2020 أن سوناطراك مستعدة للوفاء بالتزاماتها حتى لو ارتفع الطلب من إسبانيا على الغاز.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث ذاته إلى أن عقد امتياز أنبوب الغاز المار من المغرب ينتهي في 31 أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى، أوضح المدير العام للمجمع أن مغادرة شركة بريتيش بيتروليوم “BP” البريطانية للجزائر جاء بسبب تحوّل نشاطها إلى الطاقات الجديدة.

وأضاف أن مغادرة الشركة البريطانية للجزائر سيكون بصفة تدريجية، مشيرا إلى أنه سيتم تعويضها بشريك أخر.

كما كشف المتحدث ذاته أن مجمع سوناطراك سيستلم مصفاة حاسي مسعود في سنة 2024، موضحا أن الشركة قامت برفع قدراتها في إنتاج مشتقات النفط لوقف الاستيراد.

وفي سياق آخر، قال المدير لعام لسوناطراك أنه سيتم قريبا الإعلان عن مشروع ضخم في مجال الصناعات البيتروكماوية بعد الانتهاء من دراسته.