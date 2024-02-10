حكم مغربي يتمرد على “الكاف” ويرفض إدارة المباراة الترتيبية

رفض الحكم الدولي المغربي رضوان جيد إدارة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية في النسخة الحالية من نهائيات كأس إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار.

وكانت لجنة التحكيم التابعة لـ “كاف” قد عيّنت رضوان جيد لقيادة المباراة الترتيبية المقررة السبت، قبل أن يرفض ذلك ويضطر المسؤولون لتعيين حكما آخر.

🐆 RSA 🇿🇦 X RDC 🇨🇩 : un marocain au sifflet ! La petite finale entre les Léopards et l’Afrique du Sud sera dirigée par l’arbitre marocain Redouane Jiyed 📷 532OFF#CAN2023 #RSARDC #Congo pic.twitter.com/8zwIWQHcty — LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) February 8, 2024

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميا، أكد من خلاله أن رضوان جيد اعتذر عن قيادة مباراة تحديد صاحب المركز الثالث لأسباب صحية”.

وأكد موقع “وين وين” القطري من مصدر مطلع أن الحكم المغربي رفض قيادة مباراة الترتيب بعدما كان يطمح لقيادة المباراة النهائية.

وأضاف أن الحكم المغربي كان غاضبا الجمعة خلال اجتماع مع مسؤول من “الكاف”، وذلك لعدم اقتناعه بدواعي عدم تعيينه لإدارة لقاء النهائي بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، قبل أن يعتذر عن قيادة اللقاء الترتيبي.

ومن جهته أكد موقع “كووورة”، إن مصادر مقربة من الحكم، قالت إن الحكم المغربي، فور علمه بتعيين الموريتاني دحان يبده، لإدارة النهائي، شعر بإحباط شديد.

وأشارت مصادر “كووورة” إلى أن “الحكم توجه بالسؤال للجنة الحكام عن معايير استبعاده من إدارة النهائي، بعدما كان مرشحا له”.

وأضافت: “رضوان جيد الذي يقترب من الاعتزال شعر أن اللجنة لا تعامله بشكل مثالي، إذ كانت قد استبعدته من حكام الساحة بالمونديال وأبقته في غرفة تقنية الفيديو، كما حرمته من كل نهائيات دوري الأبطال، ليرفض مباراة الترتيب التي اعتبرها بمثابة إهانة لمشواره”.

وأسند “الكاف” بعد ذلك مهمة إدارة المباراة الترتيبية إلى الإثيوبي بامالاك تيسيما، بمساعدة المغربيين لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، كما تم تعيين الصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم رابع في المباراة.