حكومة بوركينا فاسو تطرد القوات الفرنسية من أراضيها

تظاهرات سابقة في واغادوغو احتجاجاً على الوجود الفرنسي

ذكر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو أن الحكومة طالبت برحيل القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

ونقل تلفزيون (آر.تي.بي) في بوركينا فاسو عن وكالة الأنباء القول إن الحكومة العسكرية علقت في 18 جانفي اتفاقا عسكريا، أُبرم عام 2018، سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد.

وأضاف أن على فرنسا سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر واحد.

وذكرت وسائل إعلام دولية أن مصدرا مقربا من الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو أكد نبأ المطالبة برحيل القوات الفرنسية، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات “مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن”.

وقال المصدر إن الأمر “لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري”.

وللإشارة شهدت بوركينافسو في أكتوبر 2022، هجمات ضد سفارة فرنسا في واغادوغو، غداة انقلاب عسكري شهده البلد الإفريقي.

واستهدف متظاهرون مؤسستين فرنسيتين وأضرموا حريقا أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو وآخر أمام المعهد الفرنسي في بوبو ديولاسو بحسب شهود في المدينة الواقعة بغرب البلاد.