حكومة كييف تكشف عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا، بعد الحرب مع روسيا، تقدّر بـ 700 مليار دولار.

وقال شميغال في مقابلة مع بلومبيرغ الأمريكية:”حسب تقديرات نائبة رئيس البنك الدولي آنا بيرد، تبلغ الأضرار الحالية التي لحقت بأوكرانيا نحو 700 مليار دولار”.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن تقديرات البنك الدولي “ليست بعيدة عن تقديرات كييف”. مضيفا:”لقد قلت سابقا إن البلاد بحاجة لــ 750 مليار دولار لإعادة الإعمار”.

وكانت السلطات الأوكرانية قد قدرت تكلفة إعمار أوكرانيا في وقت سابق، بمبلغ 349 مليار دولار.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد منذ بداية الحرب وصلت إلى 100 مليار دولار.