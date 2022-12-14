-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
9 قتلى و41 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة
العالم

حكومة كييف تكشف عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

الشروق أونلاين
  • 266
  • 0
حكومة كييف تكشف عن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا
أرشيف
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال إن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا، بعد الحرب مع روسيا، تقدّر بـ 700 مليار دولار.

وقال شميغال في مقابلة مع بلومبيرغ الأمريكية:”حسب تقديرات نائبة رئيس البنك الدولي آنا بيرد، تبلغ الأضرار الحالية التي لحقت بأوكرانيا نحو 700 مليار دولار”.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن تقديرات البنك الدولي “ليست بعيدة عن تقديرات كييف”. مضيفا:”لقد قلت سابقا إن البلاد بحاجة لــ 750 مليار دولار لإعادة الإعمار”.

وكانت السلطات الأوكرانية قد قدرت تكلفة إعمار أوكرانيا في وقت سابق، بمبلغ 349 مليار دولار.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد منذ بداية الحرب وصلت إلى 100 مليار دولار.

مقالات ذات صلة
محادثات بين مخابرات تركيا وسوريا حول إعادة اللاجئين السوريين

محادثات بين مخابرات تركيا وسوريا حول إعادة اللاجئين السوريين

البنك الدولي: هذه هي الدول الإفريقية الأكثر مديونية

البنك الدولي: هذه هي الدول الإفريقية الأكثر مديونية

بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي

بلد جديد يرشّح رسميا لعضوية الاتحاد الأوروبي

4 قرارات لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

4 قرارات لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

مراسلون بلا حدود: الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي يفوز بجائزة 2022

مراسلون بلا حدود: الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي يفوز بجائزة 2022

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

القمة الأمريكية الإفريقية: بن عبد الرحمان ممثلا للرئيس تبون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد