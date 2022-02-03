حكيم زياش يفجر قنبلة في وجه لقجع وحاليلوزيتش

فجّر نجم تشيلسي حكيم زياش قنبلة في وجه رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، والمدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، وحيد حاليلوزيتش.

وقال زياش في تصريحات صحفية إن الجامعة بالمغرب تقبل الهدايا ، ووجه أصابع الاتهام إلى مساعد المدير الفني للمنتخب مصطفى حجي.

وأضاف بأنه لا مشاكل بينه وبين حاليلوزيتش، وكل ما قاله الأخير أن زياش لم يكن منضبطا، مؤكدا أن حجي هو سبب استبعاده من الفريق.

ورد مصطفى حجي بالقول أن ما يشاع عليه مجرد أكاذيب يتم ترويجها، وأنه يتمتع بالاحترافية ويجتهد داخل الطاقم في حدود مايطلب منه.

وأضاف بأنه يستحي حتى من الرد على الأشخاص الذين ينتقدونه، مشيرا إلى أن لقجع يثق به، ومؤكدا: “أنا لست سمسارا، ومهمة اختيار اللاعبين من صلاحيات المدرب”.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية، قد انتقدت المدير الفني لمنتخب أسود الأطلسي، وحيد حاليلوزيتش، بسبب ترك حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي وعدم ضمه لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقالت صحيفة المنتخب بعد المباراة: “كان وحيد حاليلوزيتش محقا عندما تكلم بالأمس عن وجود لاعب بقيمة محمد صلاح في منتخب مصر”.

وأضافت: “صلاح الذي يعتبر من أفضل لاعبي العالم، سيكون من الجنون فعلا عدم إخضاعه لحراسة لصيقة من اللاعبين”.

وأردفت: “وحيد الذي تغنى بصلاح وقال إنه جهز له خطة لإيقافه، سيظهر عيبه وعجزه لأن صلاح هو من قاد مصر للفوز والتأهل، هو من سجل هدف التعادل وهو من مرر كرة الهدف لتريزيجيه ليوقع منها الهدف الثاني وتتأهل مصر”.

وتابعت: “في المقابل، كان مستحيلا أن يتنازل كيروش عن لاعب في قيمة زياش، بينما لم ير السيد وحيد خليلودزيتش أي عيب ولا أي جنون في الإبقاء على حكيم زياش في إنجلترا مع ناديه تشيلسي، وإغلاق أبواب المنتخب الوطني وكأس إفريقيا للأمم في وجهه”.

وأتمت: “والنتيجة ماثلة أمامنا، احتاج منتخب المغرب في هذه المباراة لصانع ألعاب من العيار الثقيل، فلم يعثر عليه، لأن وحيد هدد بالرحيل لو حضر زياش للمنتخب”.