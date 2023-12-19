حماس الأكثر شرعية في غزة والضفة

استطلاع للرأي يؤكد:

أدت معركة طوفان الأقصى إلى تزايد شعبية حماس في الضفة الغربية وغزة على نحو غير مسبوق حسب استطلاعات الرأي الأجنبية الأخيرة، حيث ينظر الفلسطينيون بإيجابية لما فعلته حماس من تحرير أسرى من سكان الضفة، وفعّالية القتال المسلّح في صد العدوان المستمر، وصولاً إلى صمود أهل غزة أمام الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، واحتضانهم لمقاتلي حماس، والتمسك بخيار القتال حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حركة حماس التي أغرقت الجيش الصهيوني بحرب استنزاف على أرضها هي في طور تحوّل على الصعيدين العسكري والسياسي، قد تظهر معالمه بعد انتهاء المعركة.

ضمن هذا المسار يُظهر استطلاع حديث للرأي العام ( أجري بين 22 نوفمبر و2 ديسمبر) نشره الموقع الامريكي responsible statecraft، أن الفلسطينيين ينظرون إلى حماس على أنها الجماعة الأكثر شرعية في الضفة الغربية وغزة، كما أن 90% من الفلسطينيين يدعون إلى استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وتؤكد الصحيفة أن القضاء على حماس بعيد المنال.

وذكر الموقع، أن أغلب وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية تحنبت مناقشة جادة للسياق التي نشأت به حركة حماس، و”الأسباب الجذرية” للصراع، والآثار طويلة الأجل لقصف إسرائيل العشوائي لغزة، والبُعد الأخلاقي والشرعي للعمليات العسكرية الإسرائيلية الواسعة في غزة، وتضاؤل مكانة ومصداقية الولايات المتحدة بين الجماهير العربية والمسلمة.

وقال المصدر، “ركز برنامج حماس السياسي وميثاقها بشكل أساسي على مقاومة الاحتلال ودولة إسرائيل. لم تتبع حماس أبداً العقيدة التوحيدية السلفية المتطرفة الوهابية، المنبثقة عن المملكة العربية السعودية.

في معظم تاريخها، لم تؤيد حماس أو تمارس الجهاد العالمي ضد أعداء الإسلام المتصورين، على عكس القاعدة وداعش”، وتابعت ” كان سياقها العملي دائمًا الساحة الفلسطينية وكان قادتها دائمًا فلسطينيين. قضى العديد منهم سنوات في السجون الإسرائيلية حيث تعلموا اللغة العبرية. معظم القادة السياسيين لحماس موجودون حاليًا في المنفى في دول الشرق الأوسط المختلفة، خاصة في قطر التي حافظوا على علاقاتهم الوثيقة بقيادتها.

وتضم حماس أيضا جناحاً سياسياً شارك على مر السنين في المؤسسات الحاكمة في الضفة الغربية وغزة، وجناحاً عسكريا (كتائب القسام) قام ببناء قوة قتالية، عملت على تخطيط وتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل”.