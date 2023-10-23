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حماس: المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة

الشروق أونلاين
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حماس: المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة
ح.م

كشف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عبد اللطيف القانوع، يوم الإثنين، أن المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة وإجرام الاحتلال الفاشي في قصف المدنيين لن تمنحه صورة الانتصار. 

وأكد عبد اللطيف القانوع حسب بيان لحركة “حماس” أن جنون الاحتلال الصهيوني المجرم الفاشي في قصف المدنيين، يدلل على حالة الإرباك التي لا يزال يعيشها وتخبط قيادة جيشه في إدارة المعركة”.

وقال القانوع: “إن عمليات الاحتلال في تدمير قطاع غزة وارتكاب المجازر بحق المدنيين لن تحقق أهدافه أو تمنحه صورة الانتصار”.

وأضاف أن “المقاومة متماسكة وقوية وقادرة على إدارة المعركة وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري على غزة”.

وواصل القانوع: “في حال أقدم الاحتلال على الدخول البري فهو فرصة سانحة لتكبيده الخسائر قتلاً وأسراً وعملية كيوسوفيم أمس من الرسائل التي وصلته”.

كما شدد عبد اللطيف قائلا: “شعبنا ينتصر على حالة الوجع والألم والقتل والدمار لأجل إفشال مخطط التهجير وتصفية قضيته العادلة”.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس أن “تظاهرات ومسيرات الشعوب في مختلف المدن والعواصم تشكل حالة إسناد لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته على أرضه ويتطلب استدامتها وتوسيعها”.

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