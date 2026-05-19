حماية التراث التزام دائم وتحويله إلى مورد اقتصادي ضمن أولويات القطاع

خلال إشرافها على اختتام فعاليات "شهر التراث" بقصر الثقافة "مفدي زكرياء".. بن دودة:

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن حماية التراث الوطني “لا تقتصر على شهر واحد، بل هي ممارسة يومية والتزام مستمر”، مشددة على أن التراث يمثل “أحد ركائز الهوية الجزائرية المتجذرة ودرعا في مواجهة الخطابات الهدامة”.

وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على اختتام فعاليات “شهر التراث” بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”، أن هذه التظاهرة عرفت تنظيم نحو 2000 نشاط ثقافي عبر مختلف ولايات الوطن، شملت مجالات متعددة على غرار المواقع الأثرية، المخطوطات، التراث الشفهي، الموسيقى، اللباس التقليدي وفنون الطبخ.

كما أبرزت بن دودة توجه قطاعها نحو “تحويل المقدرات التراثية إلى ممكنات اقتصادية واستثمارية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني”، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدة في السياق ذاته مواصلة العمل لتحقيق أهداف القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي، خاصة بمناطق الجنوب.

وفي حديثها عن التعاون الثقافي الإفريقي، أعربت الوزيرة عن تطلع الجزائر إلى بناء تعاون مشترك مع تشاد لحماية التراث الإفريقي من السرقة والسطو وضمان انتقاله للأجيال القادمة، لاسيما وأن “شهر التراث” لهذه السنة احتفى بالبعد الإفريقي للهوية الثقافية الجزائرية.

وكشفت المسؤولة ذاتها عن قرب استقبال الحظيرة الثقافية السادسة “حظيرة الساورة”، معتبرة أن القطاع سجل “مؤشرات هامة تعكس حجم الجهود المبذولة” في مجال حماية وتثمين التراث الوطني.

وعرف برنامج اختتام “شهر التراث” تنظيم لقاءات حول دور الحظائر الثقافية في حماية الموروث الثقافي والطبيعي، إلى جانب تسليط الضوء على تثمين مواقع تاريخية بارزة، من بينها طاسيلي ناجر والأهقار، وتعزيز مشاريع البحث الأثري والسياحة الثقافية.