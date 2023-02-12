حمدي في ورطة بسبب عدم تأهيل الجدد.. وغياب بوخنشوش وولد حمو

الوداد البيضاوي المغربي يحل الأربعاء بالجزائر في رحلة عبر تونس

يتواجد مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، في وضعية على يحسد عليها بسبب غياب الخيارات على مستوى التشكيلة لعدم تأهيل العناصر الجديدة من جهة وإصابة الثنائي بوخنشوش وولد حمو من جهة أخرى في المباراة الأخيرة أمام بيترو لواندا الأنغولي، في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، الأمر الذي سيحتم على مدرب “الكناري” التعامل بحذر مع العناصر الجاهزة والمؤهلة في التعداد هذا الجمعة في مواجهة حامل اللقب.

ومن المنتظر أن يجري المدرب حمدي تغييرات طفيفة على مستوى التشكيلة الأساسية مع الإحتفاظ بغالبية اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة بيترو لواندا، حيث سيجدد الثقة في الحارس مجادل وكذا قتال، شرايطية وسوياد وبوحكاك، في حين سيغيب الثنائي ولد حمو وبوخنشوش بسبب الإصابة، مع الاعتماد دائما على ثلاثي الهجوم قنينة، مواقي وبولاية في ظل عدم تأهيل المهاجم البوسني سمير سمير سماجياجيك وكذا المدافع سيد أحمد معطى الله ورشيد آيت عثمان، ليكون قمرود وبن زايد جديد التشكيلة في المواجهة القادمة.

هذا وتباشر شبيبة القبائل الأمور الجدية بداية من اليوم على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، ثم الانتقال إلى العاصمة أمسية الثلاثاء للتحضير للمواجهة الثانية في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا أمام ممثل الكرة المغربية وحامل اللقب الوداد البيضاوي المغربي، حيث سيخصص الطاقم الفني للشبيبة بقيادة حمدي برنامجا تحضيريا خاصا يرتكز أساسا على الاسترجاع عقب السفرية التي قادت الفريق إلى العاصمة الأنغولية لواندا أين واجه زملاء الحارس مجادل نادي بيترو لواندا وفرض عليه التعادل السلبي.

وفي سياق أخر، يحل الوداد البيضاوي المغربي بالجزائر هذا الأربعاء، تحسبا لمواجهة الشبيبة هذا الجمعة على ملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وذلك عبر رحلة غير مباشرة، بسبب قرار السلطات العليا في البلاد إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية، الأمر الذي سيدفع ببعثة الوداد السفر عبر تونس بطائرة تابعة للخطوط الجوية المغربية، ليغير بعدها منافس الشبيبة الطائرة بالسفر إلى الجزائر عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية.

ومن المنتظر أن يخوض الوداد حصتين تدريبيتين على ملعب 5 جويلية، الأولى ستكون أمسية الأربعاء وأخرى سهرة الخميس في نفس توقيت المباراة أي على الساعة الثامنة ليلا.