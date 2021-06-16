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الجزائر

حمس تضع شروطا لدخول الحكومة القادمة

الشروق أونلاين
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حمس تضع شروطا لدخول الحكومة القادمة

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الأربعاء، إن حزبه لديه شروطا للمشاركة في الحكومة القادمة تتعلق بمدى توافق برنامجها وظروف تشكيلها مع رؤية تشكيلته السياسية التي أعلنتها سابقا.

وأكد مقري، خلال الندوة الصحفية للحركة، المخصصة للتعليق على النتائج المؤقته للانتخابات التشريعية، أن الحركة ستدرس عروض الانضمام للحكومة وظروف تشكيلها ومدى توافقها مع برنامجهم وسيتم تقديمها إلى مجلس الشورى وهو من سيقرر.

وأضاف رئيس حمس أن الحركة ستدرس عرض المشاركة في الحكومة ومدى اقترابه من رؤيتهم وجديته لإجراء حوار وطني استراتيجي لخدمة البلد”.

وقال مقري أن حركة مجتمع السلم كانت قد قدمت برنامجا في حالة حصولها على الأغلبية يتعلق بالشروع في حوار مع كافة الفعاليات السياسية للتوجه نحو بناء عقد وطني جامع توفر من خلاله حزام سياسي واجتماعي واسع لحكومة وحدة وطنية ونقوم بإجراءات تهدئة”.

مقري: نبرئ رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن رئيس الجمهورية بريئ من التجاوزات الخطيرة التي حدثت خلال العملية الانتخابية.

وقال مقري، الأربعاء، خلال الندوة الصحفية المخصصة للتعليق على النتائج المؤقته للانتخابات التشريعية “نحن واثقون بأنه لولا رئيس الجمهورية لوقعت الكارثة”.

وأوضح مقري أنه “لا يتهم رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي بماحدث لأنه لا يملك الادوات الكفيلة بالمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية”.

حمس: تجاوزات خطيرة أثرت على نتائجنا في الانتخابات التشريعية

أكدت حركة مجتمع السلم، الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية شهدت حدوث تجاوزات خطيرة خلال العملية الانتخابية أثرت على نتائج حركة حمس.

وقال القيادي في الحركة ناصر حمدادوش، الأربعاء، خلال ندوة صحفية لحركة مجتمع السلم، خصصت للتعليق على النتائج المؤقتة للتشريعيات إن العديد من التجاوزات وقعت خلال العملية الانتخابية أثرت بشكل سلبي على نتائج الحركة عبر الولايات.

حمس: نتائجنا في الانتخابات التشريعية أكبر من المعلن عنها

من جهته قال عبد العالي حساني شريف نائب رئيس الهيئة الوطنية الدائمة للانتخابات، أن الحركة سجلت عدة خروقات خلال العملية الانتخابية.

وأوضح حساني شريف، الأربعاء، خلال ندوة صحفية للحركة خصصت للتعليق على نتائج الانتخابات التشريعية المؤقتة أنه تم تسجيل خروقات عديدة وقال إن” نتائجنا كانت ستكون أكبر من العدد المصرح به لم لو تتم هذه الخروقات” .

وأوضح حساني شريف أنه تم على إثرها تقديم 5 مذكرات طلب توضيح للسلطة المستقلة للانتخابات لم يتم الرد عنها.

وقال المتحدث أنه “يوم الاقتراع الحركة تقدمت بـ 66 إخطار في عدة ولايات، وتم تقديمه على مستوى المندوبية الولائية ويتم نقله إلى المداومة المركزية وتم تحويله إلى السلطة المستقلة ولم يتم الرد على اي اخطار “.

وأوضح المتحدث انه تم اقصاء ممثلي الحركة في ولايات سكيكدة وعين الدفلى ومسيلة.

وقال حساني شريف إن هناك ولايات لم يتم استلام محضر الفرز وهناك من امتنعت عن تقديم محاضر الفرز  إلى حد اليوم.

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التعليقات
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  • من هناك

    حمس: تجاوزات خطيرة أثرت على نتائجنا في الانتخابات التشريعية ... التجاوزات الخطيرة هي فرض الأقلية التي تمثلونها نفسها على أغلبية الشعب الجزائري . 23 % على 77% من الجزائريين . لا أكثر ولا أقل .

    0
  • maknin

    روى البخاريُّ ومسلم في الصحيح من حديث أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تجدُ مِن شرِّ الناس يومَ القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)). يذكُر لنا أهل التفسير أن الأخنس بن شريق أقبَل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة، فأظهَر له الإسلام، فأعجبَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك منه، وقال: إنما جئتُ أريد الإسلام، والله يعلَمُ أنِّي صادق ثم خرَج من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فمرَّ بزرعٍ لقوم من المسلمين وحُمُرٍ، فأحرَق الزرع، وعقَر الحُمُرَ، فأنزَل الله - عز وجل -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾

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  • حائر

    حمس: تجاوزات خطيرة أثرت على نتائجنا في الانتخابات التشريعية .. .لا تجاوزات ولا هم يحزنون فأنتم فاشلين طولا وعرضا فلا داعي للبحث عن مبررات تختبؤون ورائها . ثم كل ذي عقل وبصيرة تنبأ بالنتائج مسبقا لأنه يعلم وزن كل تشكيلة سياسية في الجزائر كما تنبأ بنسبة المشاركة ونسبة المقاطعة وبالتالي فلا تحاولوا التلاعب بعقول المغفلين بخزعبلات تحاولون اقناعنا بها في كل استحقاق انتخابي منذ التعددية الحزبية قبل أكثر من 30 سنة في وقت كل شيء واضح وضوح الشمس حيث الترتيب التقريبي كما يلي : حزب المقاطعة تحصل على حوالي 19 مليون صوت - حزب الأوراق الملغاة : تحصل على مليون صوت -- الأفالان : حوالي مليون صوت - المستقلين : حوالي 700 الف صوت - حمس حوالي 600 الف صوت - الراندوا : حوالي 500 الف صوت - جبهة المستقبل : حوالي 400 الف صوت و البناء : حوالي 300 الف صوت ... والبقية اقتسموا البقية من الأصوات .

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