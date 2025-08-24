حملاوي: رؤيتنا تعتمد على تكوين الجمعيات لتسهيل العلاقة بينها وبين السلطات العمومية

دعت النشطاء إلى اتخاذ قنوات رسمية في التبليغ عن الفساد

أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، إبتسام حملاوي، على الأهمية القصوى التي يوليها المرصد لتكوين الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني لما له من دور في تسهيل العلاقة بينه وبين السلطات العمومية، مشيرة في السياق إلى تنظيم عدة فعاليات وتكوينات وأخرى في الأفق ومنها خلق مندوبيات ولائية، داعية الناشطين إلى اتخاذ القنوات الرسمية المتاحة لرفع الانشغالات والتبليغ عن الفساد.

وركّزت حملاوي، في كلمتها الافتتاحية بمناسبة انعقاد لقاء تفاعلي بمقر ولاية البويرة، على أهمية التكوين بالنسبة للجمعيات باعتبار أن المرصد يولي أهمية بالغة لهذا العنصر بفعل وجود عدة جمعيات تنشط بحسن نية في الميدان لكنها لا تدرك ما لها وما عليها ولا تعرف كيفية إنشاء جمعية، التسيير المالي لها، القانون الجديد للجمعيات، ويهدف هذا التكوين، كما قالت، إلى تسهيل العلاقة بين الجمعيات

وبين السلطات العمومية والمرافقة المتبادلة بينهما، “لأننا نؤمن بأن الجمعيات هي الخلية الأساسية لبناء مجتمع مدني مزدهر وقوي”.

ودعت حملاوي بالمناسبة، النشطاء الجمعويين إلى توخي الحذر في التعاطي مع الانشغالات والتبليغ عن الفساد من خلال وسائط التواصل الاجتماعي التي قد تؤدي بهم إلى المتابعات القضائية من خلال الوقوع في تهم التشهير والقذف، موجهة إياهم إلى اتخاذ القنوات الرسمية لرفع انشغالاتهم والتبليغ عن الفساد وكذا ضرورة مرافقة السلطات الأمنية في مكافحة المخدرات وغرس ثقافة التبليغ، ومن بين تلك القنوات، ذكرت المنصة الموضوعة لهذا الغرض بالمرصد أو التواصل مع الإدارة المحلية وغيرها.

وعن نماذج التكوينات التي خضعت لها الجمعيات من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني، ذكرت إبتسام حملاوي الجامعات الصيفية المنظمة عبر الولايات، اللقاءات التفاعلية، فيما يعتزم المرصد الشروع في صيغة جديدة من التكوينات بداية من الأسبوع المقبل حسب تخصص كل جمعية والبداية بالجمعيات الثقافية ثم جمعيات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة شهر ديسمبر، إضافة إلى خلق مندوبيات ولائية للمرصد شهر ديسمبر المقبل، يكون فيها أعضاء جدد متطوعون من بلديات الولاية حسب المرسوم الجديد بهدف تنظيم العمل

وتسهيل التواصل داخل فعاليات المرصد الوطني للمجتمع المدني.