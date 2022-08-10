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الجزائر

حوادث المرور: أكثر من 60 وفاة و1800 جريح خلال أسبوع واحد

الشروق أونلاين
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حوادث المرور: أكثر من 60 وفاة و1800 جريح خلال أسبوع واحد

لقي 61 شخصا حتفهم فيما أصيب أكثر من 1800 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1422 حادث مرور سجل خلال الأسبوع الفارط.

وحسب حصيلة للحماية المدنية فقد سُجل خلال الفترة الممتدة من الـ 31 جويلية إلى الـ6 أوت الجاري  1422 حادث مرور عبر مختلف المناطق  تسبب في وفاة 61 شخصا وإصابة 1831 آخرين بجروح.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية مستغانم بوفاة 9 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 82 آخرين على إثر 63 حادث مرور.

وبخصوص الحرائق، فقد قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 1875 حريقا منها منزلية وصناعية وكذا حرائق مختلفـة أهمها بولاية الجزائر،حيث سجل بها 168 حريقا.

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