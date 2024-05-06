“خاوة خاوة” شعار المولودية والشباب قبل النهائي

صور جميلة يصنعها أنصار الفريقين

أصبحت الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة ومختلف المدن الجزائرية، مسرحا لصور جميلة يصنعها الأنصار، خاصة أنصار مولودية الجزائر مع اقتراب الفوز باللقب وكأس الجزائر، أمام الغريم شباب بلوزداد في داربي عاصمي واعد وغير مسبوق، نفس الشيء بالنسبة لأنصار “السياربي” الذين زينوا معاقلهم باللونين الأحمر والأبيض استعدادا للاحتفال في حال الإطاحة بالعميد في نهائي الجمهورية.

وتغيرت لهجة المناصرين في الفريقين، خلال الأيام الماضية، إلى التحدث بواقع الميدان، والابتعاد عن كل تلك المشاحنات والرسائل السلبية التي جعلت الحساسية تتغلب على لقاءات الفريقين في السنوات الماضية، حيث انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحسيسية من طرف الناديين، بوضع صور أنصار الفريقين مع بعض في مختلف أحياء العاصمة، ومختلف المدن، بالإضافة إلى تواجد العديد من المناصرين يقتسمون عشق الناديين في عائلة واحدة، تحت شعار “خاوة خاوة”، وهو ما ينبئ بعودة العلاقة بين جماهير الناديين لسابق عهدها.

انطلاق المبادرة، جاء ليؤكد أن أنصار الفريقين، لا يكنان الحقد بينهما بغض النظر عن التنافس الرياضي، والسبب في تلك الممارسات السابقة، جاءت بسبب المشاحنات الزائدة، التي جعلت الوضع يخرج عن نطاقه في بعض اللقاءات، غير أن ما تعشيه العاصمة خلال الأيام الماضية، وما ستعيشه إلى غاية نهائي كأس الجمهورية، سيكون مبهرا، في ظل تواجد أعلام مولودية الجزائر بجنب رايات وإعلام شباب بلوزداد، بغض النظر عن الرسومات الجميلة في جدران معاقل الفريقين، على غرار المدينة التي يقتسم مواطنوها حب الناديين، ما يجعل عودة المياه إلى مجاريها سهل بين أفضل الجماهير الجزائرية.