خبراء أمميون: دعم بعض الدول لحرب الإبادة الإسرائيلية “يجب أن يتوقف”

قال خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لا سيما في غزة، تشير إلى إبادة جماعية وشيكة، مما يوضح أدلة على تزايد التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية لتدمير الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا، في بيان، اليوم الأربعاء، إن أن “الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال”، وإلى دعوات عالية إلى “نكبة ثانية” في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام أسلحة قوية ذات آثار عشوائية بطبيعتها، مما يؤدي إلى عدد هائل من القتلى وتدمير البنية التحتية التي تحافظ على الحياة.

وقال الخبراء: “لقد دق الكثير منا ناقوس الخطر بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة”. “لقد استجابت بعض الحكومات والقادة السياسيين لإنذارنا وأدركوا هذا الخطر. ومع ذلك، فإن دعم بعض الحكومات لاستراتيجية إسرائيل العدوانية والحرب، وفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية، يجب أن يتوقف”.

وأدى القصف والحصار المفروض على غزة إلى مقتل أكثر من 11,000 شخص وإصابة أكثر من 30000 وتشريد 1.6 مليون شخص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض. ومن بين القتلى حوالي 41 في المائة أطفال و25 في المائة نساء. وفي المتوسط، يُقتل طفل واحد ويصاب طفلان بجروح كل 10 دقائق خلال الحرب، مما يحول غزة إلى “مقبرة للأطفال”، وفقاً للأمين العام للأمم المتحدة.