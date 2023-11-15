خبر سارّ لـ “بن ناصر”

طرأ، الأربعاء، جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي.

ومعلوم أن بن ناصر بعيد عن الميادين منذ شهر ماي الماضي، بِسبب إصابة على مستوى الرّكبة.

وخاض الدولي الجزائري صباح الأربعاء، أوّل حصّة تدريبية جماعية مع زملائه في فريق الميلان، استنادا إلى ما أوردته قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية. التي أوضحت أن بن ناصر خاض المران بِمركز التدريب التابع لِنادي “الروسونيري”، مع 8 لاعبين ميلانيين غير معنيين بِالمقابلات الدولية في صفوف منتخباتهم الوطنية.

ورُبّما يبعث هذا الحدثُ الطارئُ الأملَ، بِخصوص مشاركة إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِكوت ديفوار انطلاقا من الـ 13 من جانفي المُقبل.