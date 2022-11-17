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العالم

خبيرة بريطانية تتوقّع عودة برميل النفط إلى مستوى 120 دولار

محمد عبد المؤمن
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خبيرة بريطانية تتوقّع عودة برميل النفط إلى مستوى 120 دولار
أرشيف
النفط

توقّعت خبيرة بريطانية في أسواق الطاقة، أن تعود أسعار النفط إلى مستوى 120 دولارا للبرميل اعتبارا من الشهر المقبل. وأرجعت ذلك إلى العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا.

ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” المتخصّص، عن محلّلة أسواق الطاقة ليفيا غالاراتي، أن “المخاطر العالمية التي تواجه أسواق النفط، قد تدفع الأسعار إلى مستوى 120 دولارًا للبرميل، شهر ديسمبر المقبل. ثم تبقيها هناك طيلة العامين المقبلين”.

ومن بين أكثر هذه المخاطر، على المدى القريب، ذكرت الخبيرة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي ستحظر بموجبها واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، بداية من 5 ديسمبر.

كما أبدت غالاراتي تخوّفها من أن يتسبّب الانخفاض المفاجئ في عمليات التسليم من روسيا، وهي أكبر مورّد للطاقة في أوروبا، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

“كما ستواجه الأسعار ضغوطًا متجددة في فيفري 2023. عندما يشرع في تنفيذ المجموعة التالية من عقوبات الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية المكرّرة مثل الديزل”، تضيف الخبيرة.

وقالت غالاراتي في هذا الشأن:”يبدو أن الأسعار سترتفع إلى 120 دولارا بنهاية هذا العام”. وأضافت:”وفي الواقع، لا نرى أن الأسعار ستتراجع بشكل كبير عن هذا المستوى، طيلة العامين المقبلين”.

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