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اقتصاد

خبير سعودي: الجزائر مقبلة على فائض كبير في ميزانيتها

الشروق أونلاين
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خبير سعودي: الجزائر مقبلة على فائض كبير في ميزانيتها
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تعبيرية

توقّع الخبير السعودي في مجال الطاقة نايف الدندني أن تسجّل الجزائر فائضا كبيرا في ميزانيتها للعام 2022. بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقال الدندني في تغريدة على تويتر:”الجزائر مقبلة على فائض كبير في الميزانية”، مرجعا ذلك إلى اعتماد الميزانية على “حساب متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل”.

وأضاف:”أسعار النفط الحالية تساعد الجزائر على تقليص الدين العام. وزيادة الإنفاق الحكومي، وضخّ استثمارات في صناعة النفط والغاز بقيمة 41 مليار دولار”.

قبل أن يختم بالقول:”الجزائر تستثمر وتعزّز موقعها في أسواق الطاقة العالمية”.

وتجاوزت أسعار النفط عتبة 100 دولار للبرميل، منذ عدّة أشهر. متأثرة بتداعيات التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا.

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