-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

خبير سعودي: 2 بالمائة من مساحة الجزائر كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية

الشروق أونلاين
  • 14532
  • 0
خبير سعودي: 2 بالمائة من مساحة الجزائر كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية
أرشيف

أكد خبير سعودي في مجال الطاقة أن 2 بالمائة فقط من مساحة الجزائر، كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية.

ونقل الخبير نايف الدندني  في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” عن دراسة ألمانية، إن 2 % فقط من مساحة الجزائر، قادرة على إضاءة العالم بالطاقة الشمسية بينما تكفي 0.5 % من مساحتها على إمداد أوروبا بأكملها.

إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.. هكذا علق إيلون ماسك

وفي ديسمبر 2022، علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة عبر تويتر حول دراسة تتحدث عن إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.

ورد إيلون ماسك على تغريدة نشرها حساب “ماسيمو”، المختص في علم الفلك والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية والفيزياء  قائلا “هذه خطوة واضحة”.

وجاء في تغريدة حساب ماسيمو “المساحة الإجمالية للألواح الشمسية اللازمة لتشغيل العالم وأوروبا وألمانيا.. هذه الخريطة مأخوذة من أطروحة نادين ماي”.

ورافق التغريدة خريطة لشمال إفريقيا موضح عليها باللون الأحمر المناطق التي توضع فيها الألواح الشمسية حسب الدراسة الألمانية والتي أخذت فيها الصحراء الجزائرية الحيز الأكبر.

وأضاف إيلون ماسك ردا آخر على التغريدة قال فيه: “حتى البطاريات التي تعمل بهذه الطاقة في جزء صغير من إسبانيا ستلبي احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.

وتتحدث التغريدة عن أطروحة أكاديمية حملت عنوان “التوازن البيئي وانتقال الكهرباء الشمسية من شمال أفريقيا إلى أوروبا والتي قدّمتها “نادين ماي”، في 17 أوت 2005، بجامعة برونزويك التقنية في ألمانيا.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة فإن الجزائر تتوفر على أكبر حقل شمسي في العالم من حيث عدد ساعات سطوع الشمس في السنة، إذ تفوق 2000 ساعة في السنة، حسب إحصائية نشرتها محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CERFE)، ما يجعل من الجزائر بمثابة “العملاق النائم للطاقة الشمسية”.

مقالات ذات صلة
خاصية جديدة.. هواتف ذكية بدون شريحة “سيم”

خاصية جديدة.. هواتف ذكية بدون شريحة “سيم”

الأمير هاري: تفاصيل كثيرة متعلقة بوالدي وأخي قمت بحذفها

الأمير هاري: تفاصيل كثيرة متعلقة بوالدي وأخي قمت بحذفها

سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم

سرقة ملايين الدولارات من حساب أسرع عدّاء في العالم

بتهمة التحريض.. اتحاد مساجد فرنسا يرفع شكوى ضد كاتب فرنسي

بتهمة التحريض.. اتحاد مساجد فرنسا يرفع شكوى ضد كاتب فرنسي

باحثون يسلّطون الضوء على معركة إيفري البلح بقيادة بن بولعيد

باحثون يسلّطون الضوء على معركة إيفري البلح بقيادة بن بولعيد

هل قالت شركة “أوريو” أنها لا تراعي معايير الحلال ؟.. إليك الحقيقة

هل قالت شركة “أوريو” أنها لا تراعي معايير الحلال ؟.. إليك الحقيقة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد