خبير سعودي: 2 بالمائة من مساحة الجزائر كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية

أكد خبير سعودي في مجال الطاقة أن 2 بالمائة فقط من مساحة الجزائر، كافية لإضاءة العالم بالطاقة الشمسية.

ونقل الخبير نايف الدندني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر” عن دراسة ألمانية، إن 2 % فقط من مساحة الجزائر، قادرة على إضاءة العالم بالطاقة الشمسية بينما تكفي 0.5 % من مساحتها على إمداد أوروبا بأكملها.

إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.. هكذا علق إيلون ماسك

وفي ديسمبر 2022، علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على تغريدة عبر تويتر حول دراسة تتحدث عن إمكانيات الجزائر من الطاقة الشمسية.

ورد إيلون ماسك على تغريدة نشرها حساب “ماسيمو”، المختص في علم الفلك والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية والفيزياء قائلا “هذه خطوة واضحة”.

وجاء في تغريدة حساب ماسيمو “المساحة الإجمالية للألواح الشمسية اللازمة لتشغيل العالم وأوروبا وألمانيا.. هذه الخريطة مأخوذة من أطروحة نادين ماي”.

ورافق التغريدة خريطة لشمال إفريقيا موضح عليها باللون الأحمر المناطق التي توضع فيها الألواح الشمسية حسب الدراسة الألمانية والتي أخذت فيها الصحراء الجزائرية الحيز الأكبر.

وأضاف إيلون ماسك ردا آخر على التغريدة قال فيه: “حتى البطاريات التي تعمل بهذه الطاقة في جزء صغير من إسبانيا ستلبي احتياجات الطاقة في الاتحاد الأوروبي”.

وتتحدث التغريدة عن أطروحة أكاديمية حملت عنوان “التوازن البيئي وانتقال الكهرباء الشمسية من شمال أفريقيا إلى أوروبا والتي قدّمتها “نادين ماي”، في 17 أوت 2005، بجامعة برونزويك التقنية في ألمانيا.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة فإن الجزائر تتوفر على أكبر حقل شمسي في العالم من حيث عدد ساعات سطوع الشمس في السنة، إذ تفوق 2000 ساعة في السنة، حسب إحصائية نشرتها محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية (CERFE)، ما يجعل من الجزائر بمثابة “العملاق النائم للطاقة الشمسية”.