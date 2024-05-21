خطوات جزائرية متسارعة للإستثمار الطاقوي في الكونغو

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الكونغولية برازافيل، لقاء تشاوريا مع نظيره الكونغولي، إيميل أووسو، حول سبل التعاون الشامل في مجالات إنتاج، ونقل وتحويل وتوزيع الكهرباء، وصيانة وإنتاج المعدات الكهربائية، والتكوين.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، رحب وزير الطاقة والمناجم بتلاقي وجهات النظر بشأن التنمية الاقتصادية والمستدامة، وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية الكونغو في مشاريعها المتعلقة بالكهرباء، من خلال مجمع سونلغاز، والعمل على نقل المعرفة والخبرة، لا سيما فيما يتعلق بالهندسة ودراسات وتطوير الشبكات الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية الكهروضوئية. كما ناقش الجانبان مختلف المجالات التي تُتاح فيها فرص تعزيز علاقات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة، ولاسيما بين مجمع سونلغاز والشركة الكونغولية للكهرباء.

للإشارة، فقد حضر هذا اللقاء كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول وإطارات من الوزارتين.