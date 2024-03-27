خطوة أخرى على طريق إنهاء برنامج “عدل 2”

الوكالة تطلق عمليات تخصيص جديدة عبر عدة ولايات

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” حزمة جديدة من شهادات التخصيص شملت عدة ولايات من الوطن، في خطوة جديدة ضمن اللمسات الأخيرة لإنهاء برنامج “عدل 2” والتحضير لإطلاق مشروع “عدل 3”.

وأفادت مصادر من المديرية العامة لوكالة عدل أن العملية شملت عدة ولايات، على غرار العاصمة والبليدة وبومرداس وبسكرة، في إطار “الحصة” السادسة من المكتتبين، والتي ستكون -عند الانتهاء من منح شهادات التخصيص لكافة مكتتبيها- الحصة الأخيرة في برنامج “عدل 2” ما يعني إنهاء هذا المخطط بشكل نهائي.

وشملت عمليات التخصيص بولاية الجزائر، مثلا، عدة مواقع، بينها حي 550 مسكن وسيدي عبد الله، بلدية معالمة، إضافة إلى حي 2000 مسكن بسيدي عبد الله أيضا، إضافة إلى حي 950/ 1000 مسكن ببلدية الدويرة.

كما شملت عمليات إصدار شهادات التخصيص حي 2000 مسكن بواد طرفة ببلدية العاشور، أما بولاية البليدة فقد مست عمليات التخصيص حي 1750 مسكن ببلدية بوينان، أما بولاية بومرداس فكان الدور على حي 796 مسكن ببودواو البحري.

واللافت في مجمل الأحياء الجديدة المعنية بعمليات التخصيص الأخيرة، هو غياب المحلات التجارية من العمارات، وهي استراتيجية جديدة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لتوفير سكنات إضافية مكان المحلات، من جهة، وأيضا جعل الأحياء تنعم بنوع من السكينة والهدوء والتقليل من الضوضاء، حسب مصادر “الشروق”.

مقابل ذلك تم الشروع في انجاز مراكز تجارية بأحياء عدل الجديدة مدعمة بحظائر لركن السيارات، ما سيجعل مختلف العمليات التجارية منظمة ومراقبة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه خطوات وزارة السكن والعمران للتحضير لإطلاق برنامج عدل 3 المقرر منتصف السنة الجارية وفق ما أكده الثلاثاء وزير القطاع طارق بلعريبي.

وخلال زيارته إلى ولاية تيسمسيلت، أكد بلعريبي على أن حيثيات ملف “عدل 3” جاهزة بنسبة 90 من المائة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تجارب تسجيل عبر المنصة الرقمية التي قامت الوزارة بإعدادها لهذا الغرض، خاصة أن شريحة واسعة من متوسطي الدخل في الجزائر تنتظر إطلاق هذه المنصة والتسجيل فيها.

وبخصوص القطع الأرضية المقرر استغلالها في إنشاء مشروع “عدل 3″، أوضح بلعريبي أنه تم الاستفادة من التجارب السابقة لـ”عدل 1” و”عدل 2″، من خلال توفير الأوعية العقارية أولا أي بشكل مسبق، والعملية حسبه لاقت تجاوبا كبيرا من طرف ولاة الجمهورية لتوفير الأوعية العقارية.