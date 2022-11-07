خط مباشر بين باريس وجانت بداية من هذا التاريخ

وقعت شركة الخطوط الجوية اتفاقية مع متعامل عالمي تقضي بإقامة خط سياحي مباشر بين باريس وجانت، لتكون بذلك أول رحلة بداية من 17 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الاتفاقية حسب بيان للجوية في إطار مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى تدعيم السياحة الداخلية.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير السياحة ياسين حمادي وبالشراكة مع الديوان الوطني للسياحة والأسفار ONAT.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية وُقعت مع متعامل عالمي في مجال السياحة يتمثل في POINT AFRIQUE، حيث تقضي بإقامة خط سياحي مباشر يربط العاصمة باريس (فرنسا) بجانت (الجزائر).

وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يتم مباشرة أول رحلة يوم 17ديسمبر 2022 القادم.