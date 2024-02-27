خمسة أندية تضمن تأهلها للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية

من بينها اتحاد الجزائر

تأهل حامل اللقب، نادي اتحاد الجزائر، إلى جانب 4 أندية أخرى، إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب الجولة الخامسة من دور المجموعات التي جرت الأحد الفارط.

واصل اتحاد الجزائر، المتوج الموسم الفارط بثنائية كأس “كاف” وكأس السوبر، تصدره المجموعة الأولى رغم خسارته أمام نادي الهلال بنغازي الليبي، وذلك بعد ضمانه التأهل إلى ربع النهائي سابقا.

بعد نهاية الجولة الخامسة من دور مجموعات المنافسة، التي كانت مثيرة، حجزت كل من أندية اتحاد الجزائر (الجزائر)، أبو سليم (ليبيا)، نهضة بركان (المغرب)، الملعب المالي (مالي) والزمالك (مصر)، تذكرتها في ربع نهائي المنافسة القارية.

من بين الأندية الخمسة التي تأهلت، توج ناديان بكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة، ويتعلق الأمر بحامل اللقب الحالي، نادي اتحاد الجزائر (2022-2023)، والزمالك المصري (2018-2019)، فيما توج نهضة بركان باللقب مرتين (2019-2020)، و(2021-2022).

وكان مشوار نادي الملعب المالي الأكثر تميزا في المنافسة، سنة 2009، عندما توج باللقب على حساب وفاق سطيف الجزائري بالضربات الترجيحية، بينما سيخوض نادي أبو سليم الليبي أول مشاركة له في مراحل خروج المغلوب من المنافسة.

وستكون الجولة السادسة من دور مجموعات من المنافسة التي ستقام نهاية الأسبوع المقبل، حاسمة لاكتمال عقد الأندية الثمانية (8) المتأهلة إلى ربع النهائي، واللحاق بكل من، اتحاد الجزائر (المجموعة الأولى)، الزمالك وأبو سليم (المجموعة الثانية)، نهضة بركان والملعب المالي (المجموعة الرابعة). حيث ستتجه الأنظار إلى المجموعتين الأولى والثالثة من أجل معرفة هوية بقية المتأهلين.

في المجموعة الأولى، يحتاج نادي مودرن فيوتشر المصري لنقطة واحد فقط من أجل التأهل إلى ربع النهائي، عند استضافته في مصر، ضيفه نادي الهلال الليبي المطالب بالفوز لبلوغ الدور ربع النهائي.

وسيواجه في المجموعة الثالثة، المتصدر، دريمز إف سي الغاني، صاحب 12 نقطة، نظيره نادي ريفرز يونايتد النيجيري، الذي يملك في رصيده 9 نقاط في مواجهة من اجل المركز الأول. وسيستقبل في نفس الوقت، النادي الإفريقي التونسي، الذي يملك هو الآخر 9 نقاط، نادي أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي، صاحب المركز الأخير من دون رصيد، حيث سيكون الفوز كافيا للتونسيين من أجل التأهل مباشرة إلى ربع النهائي.