خمسة على خمسة لـ “مُحاربي الصّحراء”

حصد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم خمسة انتصارات مساء الأحد، في خمس مقابلات لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتغلّب “الخضر” بِنتيجة هدفَين لِهدف على الفريق الأوغندي المُضيّف، في لقاء يندرج ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات “الكان” الإيفواري.

واحتضن ملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية أطوار هذه المباراة، لِعدم حيازة أوغندا ملاعب تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها. تحت إدارة حكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، بِمساعدة زميلَين له أحدهما مواطن له والآخر من أنغولا.

ولعب رجال الناخب الوطني جمال بلماضي بِكلّ أريحية في الشوط الأوّل، أمام مُنافس أوغندي لم يُبرز شراسة، على اعتبار أنه يبحث عن بطاقة التأهّل عكس الجزائريين.

وأثمرت الغارات الهجومية لـ “مُحاربي الصّحراء” بِهدف أمضاه المهاجم محمد الأمين عمورة في الدقيقة الـ 42، بعد أن التقط كرة مُرتدّة لم يستطع الحارس الأوغندي إمساكها، بِسبب التسديد القوي لها من قبل متوسّط الميدان هاريس بلقبلة.

وفي الشوط الثاني، بدا وأن بلماضي أراد أن يُتبّل الطّبق، بِإدخاله كلّ من الجناح رياض محرز ومتوسّطَي الميدان حسام عوّار ونبيل بن طالب في الدقيقة الـ 65. فأضافت النّخبة الوطنية الهدف الثاني بعد دقيقة فقط من ذلك، بِواسطة المتألّق عمورة.

وسيّر المنتخب الوطني بقية الدقائق بِإحكام، بِاسثناء لقطة الهدف الأوغندي في مرمى الحارس أنطوني ماندريا في الدقيقة الـ 88. حتى أن أنهى المواجهة بِانتصار مُستحقّ، نتيجة وأداءً.

وعن الفوج السادس ذاته، وفي مباراة لُعبت بعد ظهيرة الأحد، فازت تنزانيا بِميدانها (1-0) على النّيجر.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر 15ن

2- تنزانيا 7ن

3- أوغندا 4ن

4- النيجر 2ن

وفي الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات بِتاريخ سبتمبر المقبل، يستقبل المنتخب الوطني الجزائري المُنافس التنزاني، وتلعب أوغندا خارج القواعد أمام النيجر.

وإذا كانت الجزائر قد تأهّلت إلى “كان” كوت ديفوار في الجولة الرّابعة، فإن النيجر ودّعت السّباق. بينما تتنافس تنزانيا وأوغندا على تأشيرة التأهّل الثانية والأخيرة.