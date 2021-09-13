-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

دبلوماسي جزائري: المخزن يقود حملة تضليل تجاه الجزائر

الشروق أونلاين
  • 2964
  • 0
دبلوماسي جزائري: المخزن يقود حملة تضليل تجاه الجزائر
القصر الملكي المغربي

أكد مصدر دبلوماسي جزائري أن اتهامات الإعلام المغربي للجزائر بشأن مقتل رعايا مغربيين في مالي يدخل ضمن حملة التضليل الفجة التي يقودها نظام المخزن ضد الجزائر.

وأوضح المصدر الديبلوماسي، الاثنين، في تصريح للشروق أونلاين أن هذه التصريحات لا تستحق الوقوف عندها  لأنها تندرج في خانة حملة التضليل التي تشنها المخابرات المغربية ضد الجزائر من خلال بعض القنوات والمواقع التابعة مثل “مغرب 360”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتهامات الغبية غير مؤسسة ودون فائدة ولا تستحق الخوض فيها من الأساس.

وأوضح المصدر أن اتهامات الإعلام المغربي المقرب من المخزن  تذكرنا بتلك التي شنتها المملكة ضد الجزائر العام 1994 عندما اتهمتها ظلما بتخطيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أطلس في مراكش وتلك الحملة أدت آنذاك إلى مطاردة شرسة للجزائريين ستبقى محفوظة في ذاكرتنا الجماعية.

مقالات ذات صلة
قبة البرلمان… مسرح جديد للصراع بين بعجي وخصومه!

قبة البرلمان… مسرح جديد للصراع بين بعجي وخصومه!

ملزي وسلال وأويحيى يتقاذفون كرة الفساد!

ملزي وسلال وأويحيى يتقاذفون كرة الفساد!

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحادث المروري بالنعامة

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا الحادث المروري بالنعامة

شراء المغرب للغاز الجزائري عبر إسبانيا غير ممكن!

شراء المغرب للغاز الجزائري عبر إسبانيا غير ممكن!

فيلات غير مكتملة البناء تحتضن أعراس زمن الحجر في الجزائر

فيلات غير مكتملة البناء تحتضن أعراس زمن الحجر في الجزائر

عداء المغرب للجزائر شديد حتى قبل اتفاقات أبراهام

عداء المغرب للجزائر شديد حتى قبل اتفاقات أبراهام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد