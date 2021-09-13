دبلوماسي جزائري: المخزن يقود حملة تضليل تجاه الجزائر

أكد مصدر دبلوماسي جزائري أن اتهامات الإعلام المغربي للجزائر بشأن مقتل رعايا مغربيين في مالي يدخل ضمن حملة التضليل الفجة التي يقودها نظام المخزن ضد الجزائر.

وأوضح المصدر الديبلوماسي، الاثنين، في تصريح للشروق أونلاين أن هذه التصريحات لا تستحق الوقوف عندها لأنها تندرج في خانة حملة التضليل التي تشنها المخابرات المغربية ضد الجزائر من خلال بعض القنوات والمواقع التابعة مثل “مغرب 360”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتهامات الغبية غير مؤسسة ودون فائدة ولا تستحق الخوض فيها من الأساس.

وأوضح المصدر أن اتهامات الإعلام المغربي المقرب من المخزن تذكرنا بتلك التي شنتها المملكة ضد الجزائر العام 1994 عندما اتهمتها ظلما بتخطيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أطلس في مراكش وتلك الحملة أدت آنذاك إلى مطاردة شرسة للجزائريين ستبقى محفوظة في ذاكرتنا الجماعية.