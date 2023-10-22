أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية”، الأحد، عن دخول دفعة ثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكرت القناة في وقت سابق اليوم أنه جرى تجهيز 17 شاحنة تقل مساعدات إنسانية للدخول إلى قطاع غزة.

والسبت أغلق معبر رفح الذي تم فتحه على الساعة العاشرة صباحا، بعد عبور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة.

وفتح المعبر أبوابه، بعدما أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل السماح بدخول أول شحنة مساعدات إلى قطاع غزة .

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.

وأضافت أن القافلة التي ستدخل لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع، مطالبا بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية.

وأعلنت السفارة الأمريكية بإسرائيل عن فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة اليوم في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وبحسب الجزيرة نت فإنه من غير الواضح إذا تم فتح المعبر إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من المغادرة.

وكانت شبكة “سي إن إن” الأميركية قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه من المحتمل عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح للقطاع، السبت 21 أكتوبر.

وأرسلت مصر آليات لإصلاح الطرق استعدادا لفتح معبر رفح قريبا حيث تتكدس طوابير من شاحنات المساعدات على الجانب المصري من الحدود بانتظار السماح بالعبور.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة أنها ما زالت تعمل على وضع تفاصيل اتفاق مع إسرائيل ومصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي خلف دمارا هائلا وآلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

كما قطع الاحتلال عن القطاع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد لا يزال يتفاوض مع مسؤولين إسرائيليين ومصريين “على التفاصيل الدقيقة” لهذا الاتفاق.

وأوضح ميلر “نريد أن نرى مساعدات إنسانية مستدامة تدخل غزة لصالح المدنيين الأبرياء”. وأضاف أن إسرائيل لديها مخاوف من أن تحوّل حركة حماس وجهة المساعدات، وهي مخاوف ترى واشنطن أنها مشروعة حسب قوله.

يذكر أن البيت الأبيض كان قد أعلن أنه جرى الاتفاق على دخول ما يصل إلى 20 شاحنة عبر معبر رفح مع التطلع إلى إدخال مزيد من الشاحنات لاحقا.

وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى استعجال إدخال الإمدادات إلى غزة وبشكل أوسع مما تم الاتفاق عليه وعلى نحو مستدام لتلبية احتياجات المدنيين المحاصرين منذ أسبوعين.