دراسة أمريكية: الجزائر تستعرض عضلاتها الاقتصادية والسياسية

أكدت على دورها المركزي في ليبيا والصحراء الغربية

قال تقرير أمريكي إنه “من المتوقع أن تلعب الجزائر دورًا بنّاءً ومركزيًا في ليبيا والصحراء الغربية”، وينقل عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم إن “الجزائر واحدة من أكثر المناطق صعوبة في اختراقها وفهمها، لكن على مدار العامين الماضيين، كانت هناك مؤشرات على أن الجزائر تتغير وبدأت في استعراض عضلاتها الاقتصادية والسياسية”.

تقدم دراسة موسعة نشرها معهد السلام الأمريكي للباحث، توماس إم هيل، كبير مسؤولي البرامج لشمال أفريقيا بالمعهد، واقع ومكانة الجزائر وقدراتها التنافسية الحالية، ويقارن وضعيتها الحالية مع ما قبل 2019، حيث يؤكد أنها “بدأت في استعراض عضلاتها الاقتصادية والسياسية”.

وتقول الدراسة المعنونة بـ”جزائر حازمة حديثًا تنتهز فرصة”، المنشورة في 19 جانفي، “على مدى عقود، تجنبت الجزائر المشاركة في الشؤون الدولية، بصفتها عضوًا في حركة عدم الانحياز، تم وصف البلاد بأنها “معادية للغرب ” و”مناهضة للرأسمالية” و”معزولة”، ويصف الدبلوماسيون الأمريكيون، بشكل خاص الحكومة “بأنها واحدة من أكثر المناطق صعوبة في اختراقها وفهمها”، لكن الذي حصل في السنتين الماضيتين هو تحول كبير للغاية، وتؤكد الدراسة “على مدار العامين الماضيين، كانت هناك مؤشرات على أن الجزائر تتغير وبدأت في استعراض عضلاتها الاقتصادية والسياسية، والتي تسارعت في أعقاب الحرب في أوكرانيا، حيث استفادت الجزائر من الفرص التي أوجدتها التغيرات في أسواق الطاقة العالمية، كما أكدت الجزائر نفسها بشكل متزايد في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وصعَدت من جهود الضغط في العواصم الأجنبية وتعميق العلاقات مع بكين”.

تعرج الدراسة بشكل سريع على علاقات واشنطن بالجزائر فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتذكر “في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تمتعت الولايات المتحدة والجزائر بعلاقة فاترة، فشلت المحاولات المتكررة لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي، حيث ظلت العلاقة محصورة إلى حد كبير في التعاون في مكافحة الإرهاب… سعت الجزائر إلى عدد قليل من الحلفاء وبدت راضية عن كونها كوكبًا في المدار الروسي، غير منخرط إلى حد كبير في القضايا الدولية”، وتضيف “الجزائر، التي تمتلك أحد أكبر الجيوش الدائمة في القارة، تشتري 81٪ من أسلحتها من روسيا وهي ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية في العالم”.

لتنتقل الدراسة إلى ما بعد الحراك والحرب الروسية في أوكرانيا والتغييرات في أسواق الطاقة العالمية، وهي ظروف مكنت الجزائر من استعادة ريادتها وتقول “توفرت للجزائر فرصة لإعادة تحديد سياستها الخارجية”، لتؤكد الدراسة “في نوفمبر 2020، تم تعديل الدستور الجزائري للسماح بانتشار القوات المسلحة خارج البلاد، اعتبر البعض هذه الخطوة وسيلة للسماح للجزائر بالتدخل في ليبيا، إذا لزم الأمر، لكن المراجعات الدستورية تسمح أيضًا بالمشاركة في عمليات حفظ السلام تحت إشراف جامعة الدول العربية والأمم المتحدة – وربما الأهم – الاتحاد الإفريقي”.

وتعرج الدراسة إلى علاقات الجزائر مع المملكة الغربية، وتشدد أن “الجزائر صريحة في معارضتها للتقارب المغربي مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهام. من وجهة نظر الجزائر، فإن زيادة التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل من شأنه أن يمنح الرباط ميزة عسكرية نوعية مقابل الجزائر”، وحسب المصدر “الجزائر كثفت أنشطتها في الاتحاد الإفريقي وسعت إلى عضوية مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة واستضافت قمة جامعة الدول العربية. بكل المقاييس، كانت تلك القمة ناجحة بالكامل من منظور الجزائر، كما ترأس الرئيس تبون القمة وتمكن في الأسابيع السابقة من التفاوض على “اجتماع وحدة فلسطينية”.

ومن الإنجازات التي توقفت عندها الدراسة، ما أسمته “النجاح” عندما وقعت خطة تنفيذية مع الصين من أجل التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق، والجدير بالذكر أن إعلان الاتفاق الجزائري الصيني سبقه أسبوع واحد من قمة القادة الأمريكية الإفريقية في واشنطن والتي لم يحضرها الرئيس تبون. هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها واشنطن.

في القضايا الإقليمية، تقول الدراسة “إن الجزائر استضافت وزراء خارجية من جميع أنحاء المنطقة (بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) لبث روح جديدة في مبادرة الاستقرار في ليبيا”، وفي أفريل 2022، أعلن الرئيس تبون عن نيته استضافة مؤتمر ليبيا الثاني، وهنا يتحدث صاحب الدراسة عن إمكانية حدوث “تحفظ” حول الدور الجزائري ويؤكد “جهود الجزائر للتنافس مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر والإمارات على منصب الوسيط الرئيسي في ليبيا ستختبر الفطنة الدبلوماسية للجزائر”، لكنه يشير إلى مصر تحديدا، وفي موضعين تقول الدراسة “قد ترى مصر أن نفوذ الجزائر المتنامي يمثل تهديدًا يؤدي إلى تنافس إقليمي” و”قد يكون التنافس الإقليمي مع مصر هو النتيجة الثانوية الأكثر تحديا للسياسة الخارجية الجزائرية الجريئة”.

وبالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر الدراسة أن السياسة الخارجية الجديدة للجزائر فرصة لتوسيع التعاون الثنائي وبناء العلاقة التي لطالما سعت إليها واشنطن، وتضيف “كانت إدارة بايدن حريصة على إنشاء وتوسيع بدائل للطاقة الروسية للدول الأوروبية، الجزائر الآن عنصر حاسم في هذا الجهد، وهذا يمنح الجزائر الكثير من النفوذ مع واشنطن”.