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رياضة
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دراوي: قادرون على تجاوز المغرب في ربع النهائي

توفيق عمارة
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دراوي: قادرون على تجاوز المغرب في ربع النهائي
أرشيف

أبرز زكرياء دراوي لاعب خط وسط المنتخب الجزائري المحلي قدرة “الخضر” على تجاوز عقبة المنتخب المغربي في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2021، والتي يصنفها المتابعون كقمة الكأس العربية أو ما اصطلح عليه بـ”النهائي المبكر”، الأمر الذي يفتح المواجهة على كل الاحتمالات.

وكان “محاربو الصحراء” تعادلوا، الثلاثاء، مع مصر في مباراة احتضنها ملعب الجنوب بمدينة الوكرة برسم الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب قطر 2021، ليتأهلوا إلى الدور ربع النهائي محتلين المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف مصر التي تفوقت بفضل قاعدة اللعب النظيف، الأمر الذي أوقع الجزائر في مواجهة نارية مع المغرب متصدر المجموعة الثالثة في الدور ربع النهائي، وهي المباراة التي ستجري على أرضية ملعب “الثمامة” المونديالي السبت المقبل.

وقال دراوي في تصريحات إعلامية بعد نهاية مباراة الجزائر ومصر، ردا على سؤال متعلق برأيه حول مباراة المغرب في الدور ربع النهائي: “سنحضر لمواجهة المغرب كما ينبغي، وإن شاء الله نستطيع التأهل إلى نصف النهائي”، وبسؤاله عن الطريق الصعب لـ”الخضر” في مساره إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021، حيث يلتقي الفائز من مباراة الجزائر والمغرب مع المتأهل بين منتخبي قطر والإمارات في الدور نصف النهائي، أكد دراوي أن الفريق الطامح للتتويج باللقب يجب أن يخوض مباريات قوية، قبل أن يردف: “سنحضر جيدا لمواجهة المغرب، وإذا فزنا سنرى من سنواجه”.

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