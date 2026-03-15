دربال يدعو إلى تسريع إنجاز المشاريع واحترام الآجال التعاقدية

دعا وزير الري، طه دربال، اليوم الأحد، إلى ضرورة استكمال المشاريع الجاري إنجازها ضمن الآجال التعاقدية المحددة، مع التقيد الصارم بالمعايير التقنية المعتمدة.

وأوضح الوزير، خلال كلمة ألقاها بمناسبة زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية الشلف، أن قطاع الري يحرص على مرافقة جهود التنمية المحلية في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية توسيع اعتماد الرقمنة في تسيير الموارد المائية بما يسمح بالتحكم الأمثل في عملية توزيع المياه وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما شدد في السياق ذاته على ضرورة تثمين منشآت الري وصيانتها وتجهيزها بصفة مستمرة، مع العمل على رفع مردودية الشبكات والمنشآت، واعتماد آليات الاستشراف ووضع خطط وحلول بديلة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بتسيير الموارد المائية.

ومن جانب آخر، دعا الوزير إلى تثمين المياه المستعملة المصفاة واستغلالها كمورد مائي إضافي، إلى جانب تكثيف الجهود لمحاربة التوصيلات غير الشرعية والربط العشوائي بشبكات المياه، لما لذلك من آثار سلبية على ضمان التوزيع العادل لهذه المادة الحيوية.