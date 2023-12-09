دعما لغزة.. نشطاء يدعون إلى “إضراب عالمي” الاثنين

دعا نشطاء عرب وأجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إضراب عالمي شامل، الاثنين المقبل، دعما لغزة، وتنديدا بمجازر الاحتلال الاسرائيلي التي طالت النساء والأطفال.

وشدد النشطاء على ضرورة شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كافة الدول، والهدف منه “أن يشعر الجميع أنه معني بشكل مباشر إثر العدوان على غزة”، لتوقف الحرب الغاشمة على القطاع الذي بات قضية عالمية.

وقال النشطاء إنهم ” بدأوا بحملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم يوم الاثنين المقبل”، في الوقت الذي يواصل الاحتلال استهداف المدنيين وارتكاب المجازر إذ باتت كابوسا يؤرق العالم أجمع.

وكتب الناشط الفلسطيني من غزة، خالد صافي: “إلى كل الأحرار في العالم، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتسبب في تدمير كل مظاهر الحياة، ندعو كل إنسان في العالم إلى المشاركة في إضراب شامل يوم الإثنين 11 ديسمبر تضامنًا مع غزة”.

دعوات عالمية للإضراب الشامل

«إلى كل الأحرار في العالم.. في ظل العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتسبب في تدمير كل مظاهر الحياة، ندعو كل إنسان في العالم إلى المشاركة في إضراب شامل يوم الاثنين 11 ديسمبر تضامنا مع غزة» #StrikeForGaza

عمم pic.twitter.com/wmogVGRmwG — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) December 8, 2023

وطالب النشطاء، ببدء الاتصالات والحشد والنشر، من أجل الاستعداد للإضراب العالمي، الذي سيشمل قطاع المواصلات والطيران والتجارة والبنوك والموانى، فضلا عن المدارس والجامعات.