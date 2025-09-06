دعم عمومي بـ5 ملايين لتغيير المكيفات وتقليل هدر الكهرباء

لفائدة الأسر والمهنيين مع اشتراط استبدالها بأجهزة مصنعة محليّا

أقرت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة دعما جديدا لفائدة الأسر والمهنيين على حد سواء، يقضي بمنح مساعدة مالية تقدر بـ50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم) لاستبدال مكيفات الهواء القديمة، التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بأخرى محلية الصنع عالية الأداء ومقتصدة للطاقة.

في هذا السياق، ورد في وثيقة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (APRUE)، اطلعت عليها “الشروق”، أن هذا الإجراء يندرج في إطار المرحلة الثانية من مشروع “ترقية المكيفات عالية الأداء”، بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وهو مشروع مدمج ضمن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة الذي تنفذه الوكالة لفائدة وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

ويستهدف المشروع الجديد، الذي يحمل طابعا استراتيجيا، تقليص الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة خلال أشهر الصيف، وتشجيع المستهلكين على اقتناء أجهزة تكييف أكثر كفاءة من الناحية الطاقوية.

ويمثل التكييف المنزلي نسبة معتبرة من الاستهلاك الوطني للكهرباء، ما جعل الدولة تراهن على تجديد الحظيرة القديمة من المكيفات، التي غالبا ما تفتقر إلى تقنيات حديثة وتستهلك أضعاف ما تستهلكه الأجهزة الجديدة من نوع “الإنفرتر”.

وتشير الوكالة في الإعلان الذي نشر الأربعاء الماضي، إلى أن المكيفات عالية الأداء تتيح لمالكيها تحقيق عدة فوائد عملية، أبرزها تقليص استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، المساهمة في حماية البيئة، الاستفادة من راحة أكبر داخل المنازل، تخفيف فاتورة الكهرباء الشهرية، إلى جانب تشجيع الصناعة الوطنية من خلال قصر البرنامج على الأجهزة المصنعة محليا.

ودعت الوكالة الوطنية لترشيد استخدام الطاقة وترقيته الأسر والمهنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية “PDiP”، واختيار المصنع والطراز من بين المصنعين الوطنيين المتعاقدين مع الوكالة، مع العلم أن الاستفادة تبقى محدودة ضمن الحصص المخصصة لكل ولاية.

وفي الوثيقة المرافقة للإعلان، ورد أن الدعم يقدر بـ50 ألف دينار جزائري، ويشير موقع الوكالة في البوابة المخصصة للمكيفات عند التسجيل، إلى أن هذا الدعم متاح سواء للخواص (الأسر) أو المهنيين أي المؤسسات والشركات.

وكانت الوكالة ذاتها قد تبنت قبل فترة برنامجا وطنيا لتعميم السخانات الشمسية عبر الأسطح، حيث يتم منح مساعدة بـ65 ألف دينار لتجهيز منازلها بهذه التقنية التي تسمح بتسخين المياه باستغلال الطاقة الشمسية، ما يساهم في تخفيف استهلاك الكهرباء والغاز على حد سواء.

كما أطلقت الوكالة مبادرة “الأسطح العاكسة” الموجهة للمباني الإدارية والخدماتية، والتي تهدف إلى طلاء الأسطح بمواد خاصة تقلل من امتصاص الحرارة، ما يساعد في خفض درجات الحرارة داخل البنايات وتقليص الاعتماد على أجهزة التكييف.