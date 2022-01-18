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رياضة

دعم كبير لبلماضي وأشباله قبل موقعة الفيّلة

سليم.ع
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دعم كبير لبلماضي وأشباله قبل موقعة الفيّلة

رغم النتيجتين المخيبتين للمنتخب الوطني في الجولتين السابقتين من دور مجموعات كأس إفريقيا، إلا أن الجماهير الجزائرية أبدت دعمها الكبير لكتيبة المحاربين، معبرة عن ثقتها التامة في قدرة أشبال بلماضي على رفع التحدي في مباراة كوت ديفوار.

وحفز أنصار المنتخب المتواجدين في دوالا كتيبة بلماضي، عندما تنقلوا إلى مقر إقامة المنتخب أمسية الاثنين، قبل الحصة التدريبية، مرددين أهازيج دعم ومساندة.

كما تحدث الأنصار مع الناخب الوطني، وعبروا له عن ثقتهم الكبيرة فيه، وفي اللاعبين على تتجاوز الفترة الصعبة التي يمر بها المنتخب من خلال تقديم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار والتأهل إلى ثمن النهائي.

والحال لا يختلف على مواقع التواصل الاجتماعي، التي للم يتوان روادها من الجماهير الجزائرية في التعبير عن مساندتهم المطلقة لرفقاء رياض محرز والناخب الوطني الذين لطالما أدخلوا الفرحة إلى قلوب الجزائريين.

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التعليقات
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  • الحقيقة المرة

    لن يفعلوا شيئا ولن يتأهلوا لان بلماضي الذي يوم اتى غير الكثير من المفاهيم الآن غيرته المفاهيم التي تدور حوله من حاشية ...... بلماضي كان بعقيلية محترفة والحاشي مع الوقت ارجعته لعقيلية البايلك لاعبي انا خير كل اللاعبين ومهما كان مستواهم. اذا اراد ان ينجح يجب ان يرجع لعقليته الثورية والبقاء في المنتخب للاصلح وليس للاقرب من حاشيته التي وضعت نفسها حوله رغما عنه

    -4

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