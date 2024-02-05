دعوة رئيس “الفيفا” إلى مُعاقبة الصّهاينة

دعا رئيس اتحاد غرب آسيا لِكرة القدم الأمير علي، الإثنين، الرّجل الأوّل في “الفيفا” جياني أنفوتينو إلى عزل الكيان الصّهيوني عن الحركة الرياضية.

وفي رسالة وجّهها إلى أنفونتينو، قال الأمير علي: “نحن، اتحادات غرب آسيا لِكرة القدم، ندعو الفيفا واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء للانضمام إلينا، في اتخاذ موقف حاسم ضد الفظائع المرتكبة في فلسطين وجرائم الحرب في غزة، من خلال إدانة القتل”.

وأضاف المسؤول الرياضي الأردني: “إننا نطالب بِوقف هذه الأعمال العدوانية ضد المدنيين الأبرياء، بما في ذلك اللاعبين والمدربين والحكام والمسؤولين، وتدمير البنية التحتية لكرة القدم، واتخاذ جبهة مُوحّدة في عزل اتحاد كرة القدم الإسرائيلي عن جميع الأنشطة المتعلّقة بكرة القدم، حتى تتوقّف هذه الأعمال العدوانية”.

وما زال رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو أشبه بِالدّمية التي تُحرّكا الدول الغربية، بِدليل أنه تحرّك بِالسّرعة الإلكترونية في أواخر سنة 2021 لِمُعاقبة الكرة الروسية، بعد الحرب التي شنّها هذا البلد ضدّ أوكرانيا.