دعوة للمؤسسات الجزائرية المصغرة للمنافسة في جوائز “WIPO 2026”

دعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “NESDA” المؤسسات المصغرة المبتكرة للتسجيل والترشح لجوائز المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO Global Awards 2026)، في نسختها الخامسة المخصصة للمقاولين الذين جعلوا الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية محور مشاريعهم.

ووفقاً للمنظمة، تكافئ بالجوائز الشركات الناشئة التي تستخدم حقوق الملكية الفكرية كأصل لتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق تأثير ملموس في الاقتصاد العالمي.

وتشمل نسخة 2026 تكريم 11 شركة على المستوى الدولي بـ 10 جوائز في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصحة، الزراعة والغذاء، الصناعات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة خاصة للشركات الصغيرة الكبرى في مجال الرياضة تزامناً مع موضوع اليوم العالمي للملكية الفكرية، إلى جانب جائزتين خاصتين لأفضل أعمال وأفضل رائد أعمال شاب.

وتستند عملية التقييم على نموذج القوة والاستراتيجية لحماية حقوق الملكية الفكرية، واستغلالها لتسويق المنتجات، وتوظيفها داخل الشركة، فضلاً عن مساهمة المؤسسة في أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ويتيح البرنامج للفائزين فرصة الحصول على دعم عالمي من نظام الويبو-الأمم المتحدة، يشمل برنامج إرشاد لمدة 6 أشهر، والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات والمستشارين، فضلاً عن دعوة للمشاركة في فعاليات المنظمة في جنيف.

وحددت NESDA آخر أجل للترشح في 31 مارس 2026، داعية جميع المؤسسات المصغرة الراغبة إلى التسجيل عبر الرابط الرسمي للجوائز. وتتوفر نماذج الترشح باللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، العربية والروسية، ما يتيح للمؤسسات الجزائرية التنافس دولياً وإبراز قدراتها الابتكارية على مستوى العالم.