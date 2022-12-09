دغموم يصاب ويحتاج برنامجا تأهيليا مكثفا

ضربة موجعة للنادي المصري

ضربة موجعة تلقها فريق المصري البورسعيدي، بشأن إصابة اللاعب السابق لوفاق سطيف عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، التي تعرض إليها مؤخرًا خلال مشاركته السابقة أمام الزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز حسب ما أكدته صحف مصرية،وكان دغموم قد تعرض للإصابة، خلال مباراة المصري البورسعيدي التي خاضها أمام الزمالك، حيث خرج مصابًا في الدقائق الأخيرة من اللقاء،وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع إليها عبد الرحيم دغموم، قد أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي والرباط الصليبي الأمامي للركبة، التي تعرض إليها في مباراة المصري البورسعيدي.

ويخضع عبد الرحيم دغموم، لبرنامج تأهيلي مكثف يمتد نحو أسبوعين من أجل التعافي من إصابته، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، حسب ما ذكره مجدي الألفي طبيب فريق المصري، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي.

وكان عبد الرحيم دغموم قد غاب عن المشاركة في مباراة فريقه أمام نظيره البنك الأهلي، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز، على إثر إصابته.ووفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع لعلاج اللاعب الجزائري من إصابته فإن عبد الرحيم دغموم سيغيب عن المشاركة عن مباريات فريقه أمام كلا من طلائع الجيش وحرس الحدود، والمقاولون العرب، إلى جانب الإسماعيلي أيضًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.