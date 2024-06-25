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الجزائر

دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب

الشروق أونلاين
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دفع أشطر “عدل 3” عبر تطبيق بريدي موب
ح.م
جانب من مراسم التوقيع

أشرف وزيرا السكن والبريد والمواصلات يوم الثلاثاء، على مراسم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وكالة “عدل” وبريد الجزائر.

الاتفاقية تدخل، حسب ما ذكره بيان لوزارة السكن، في إطار عملية التنسيق بين الجانبين، قصد تبادل الخدمات.

حيث تهدف الاتفاقية إلى “رقمنة الخدمات المالية بين المؤسستين. من أجل تيسير عملية تسديد الأشطر وفواتير الإيجار عن طريق الدفع الإلكتروني عبر تطبيق بريدي موب”.

وتنطلق عملية الاكتتاب الرقمية للاستفادة من السكنات بصيغة “عدل 3” يوم 5 جويلية المقبل، ابتداء من الساعة الخامسة 17:00 مساء.

وقد تحدث وزير السكن في تصريح سابق، عن توزيع المساهمة الأولية للمستفيدين من سكنات “عدل 3” على 5 أشطر عوض 4. مع تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.

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