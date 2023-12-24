دورة دولية تنتظر رجال بلماضي في مارس 2024

يخوض المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم دورة رباعية دولية، في أواخر مارس 2024.

ويندرج التاريخ المذكور أعلاه ضمن إطار نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية، وهي محطّة تلي نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، وتسبق الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، المُبرمجتَين في جوان القادم.

وسيلعب رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي في أواخر مارس 2024 مع نظرئهم من بوليفيا وألبانيا وجنوب إفريقيا. وفقا لِتقرير نشرته الصحيفة البوليفية “آر دي سي ديبورتس”، الأحد. التي أوضحت أن رئيس اتحاد الكرة في بلادها التقى مع وليد سعدي بِمدينة جدة السعودية، الجمعة الماضية (الصورة المُدرجة أدناه) على هامش تنظيم “الفيفا” لِكأس العالم للأندية، واتّفقا على تنظيم هذه الدورة الودّية الرّباعية.

ولم يُقدّم المصدر تفاصيل تنظيم الدورة، على غرار مكان إقامتها، وجدول المقابلات. عِلما أن أجندة “الفيفا” لِمارس 2024، تنطلق في الـ 20 وتنتهي في الـ 28 من الشهر ذاته.

وستكون هذه الدورة الودّية “امتحانا” لِزملاء القائد والجناح رياض محرز، قبل مواجهتَي غينيا كوناكري بِالجزائر وأوغندا خارج القواعد في جوان المقبل، لِحساب تصفيات المونديال. بينما تتبارى جنوب إفريقيا ضمن الإطار ذاته مع نيجيريا وزيمبابوي. في حين تستعد بوليفيا لِمنافسة كأس أمريكا الجنوبية المُبرمجة في جوان وجويلية المقبلَين، حيث تلعب في فوج أمريكا (مُستضيفة النّسخة) والأوروغواي وبنما. مثلما تستعدّ ألبانيا لِبطولة أمم أوروبا، المُقرّر إقامتها بِألمانيا في الفترة الصيفية نفسها، حيث تتنافس في مجموعة مُشكّلة من إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

ولم يسبق لـ “الخضر” مواجهة منتخب بوليفيا، بينما تقابلوا مع ألبانيا مرّتَين وودّيا في منتصف السبعينيات، وحاز كلّ طرف فوزا بِبلاده. في حين واجهوا جنوب إفريقيا 4 مرّات رسميا وودّيا، آخرها في دور المجموعات لـ “كان” غينيا الإستوائية 2015، وفاز كلّ منتخب بِمباراة واحدة، وافترقوا على تعادلَين.