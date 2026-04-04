دولة عربية تحظر حركة السيارات ليلاً لتوفير الوقود

 بدأت موريتانيا منذ أمس، الجمعة، في تطبيق قرار الحكومة بحظر حركة السيارات داخل المدن، لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز والوقود.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الحكومة الموريتانية أعلنت في مؤتمر صحفي حظر حركة السيارات داخل المدن من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا، مع استثناء الدراجات النارية لخدمات التوصيل والطوارئ.

وأكدت أنه “في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، تقرر ابتداءً منع تنقل السيارات داخل المدن، سواء كانت لنقل الأشخاص أو البضائع، من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، موضحة أن هذا الإجراء لا يتعلق بحظر تجول، كما لا يشمل دراجات التوصيل والخدمات الاستعجالية.”

وشددت على أن القرار يأتي في إطار ضبط الأسعار وتوفير الوقود، دون أن يُعتبر حظر تجول، مع استمرار متابعة تنفيذ التدابير الأخرى لدعم الأسر والموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إلى أن “العالم يشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ أكثر من شهر، لا مثيل لها في تأثيرها، إلا الأزمة العالمية التي عصفت بالاقتصاد الدولي عام 1973″، موضحا أن “الارتفاع الحاد في أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مع ما يترتب على ذلك من تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات التضخم”.

