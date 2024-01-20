“دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.. اتفاقية بايدن ونتنياهو التي فجرت الجدل وتصدرت الترند!
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن اتفاقية الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وتصدر وسم “الدولة الفلسطينية” الترند بعد الجدل الذي أثارته أنباء موافقة نتنياهو على ما أطلقوا عليه “حل الدولتين”، وهو الأمر المرفوض من قبل قادة حماس وجميع الأحرار في العالم المناضلين من أجل طرد الاحتلال.
⭕️ القائد خالد مشعل: نرفض مصطلح حل الدولتين والحل بالتخلص من الاحتلال
شدد رئيس حركة حماس في الخارج الأخ المجاهد خالد مشعل على رفض حركته والشعب الفلسطيني مصطلح حل الدولتين؛ وأن شعبنا الفلسطيني يطلب التحرر والتخلص من الاحتلال والاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية.
وقال مشعل خلال… pic.twitter.com/FZbIQlEKCg
— د. هاني الدالي #غزة 🇵🇸 (@DrHaniAlDali) January 17, 2024
وقال الرئيس الأميركي، الجمعة، إنه ناقش مسألة حل الدولتين مع نتنياهو، وأن الأخير لم يعترض على هذا الحل، ما جعل الكثيرين يؤكدون أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مجرد مناورة سياسية لاجتثاث المقاومة وإنهاء الحرب.
#تحذير : موافقة نتنياهو على قيام دولة فلسطينية ولكن منزوعة السلاح بلا جيش ، مناورة سياسيه تهدف نزع سلاح المقاومة ثم القضاء عليها وعلى قاعدة سياسية تقول : إن هزمت في تحقيق الأهداف بالحرب ، فعليك تحقيقها بالسياسة #فلسطين pic.twitter.com/1bFn4QrrSB
— جمال ريان (@jamalrayyan) January 20, 2024
وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين، أن هناك عددا من الأنماط لحل الدولتين، مشيرا إلى أن دولا عدة في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة خاصة بها، وأشار إلى أن هذا الحل ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة، حسب الجزيرة.
تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن عن الدولة الفلسطينية تكشف اللثام عن موقفه الداعم بلا حدود لنتنياهو ودولة الاحتلال وهي مجرد تلاعب لفظي بالكلمات حتى يرضي معارضي الحرب داخل حزبه.
يقول أن الدولة الفلسطينية ستكون موجودة على المدى البعيد (بعد ألف عام يا بايدن؟) وأنها ستكون منزوعة السلاح
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 20, 2024
وقال منسق الاتصالات لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الرئيس بايدن أكد لنتنياهو قناعته القوية بإمكانية حل الدولتين، وأضاف كيربي أن الرئيس الأميركي لا يزال يؤمن بحل الدولتين، وأن الحل على المدى الطويل هو إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة.
كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مطلع قوله إن إدارة بايدن أجرت مؤخرا مناقشات حول إقامة دولة فلسطينية محتملة منزوعة السلاح.
وأضاف المصدر أن بايدن يعتقد بأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعدّ فكرة مثيرة للاهتمام، مؤكدا أن بايدن ناقش خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، الملامح المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية التي يجب التفاوض بشأنها.
رويترز: بايدن يعتقد أن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فكرة مثيرة للاهتمام pic.twitter.com/RO3zmjvt4v
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 20, 2024
وكانت الولايات المتحدة دعت جيش الاحتلال إلى تقليص هجومه على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من “اليوم التالي” للحرب.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق تعبيرها، بينما لفت البعض أن هذا الكلام مجرد ذر للرماد في العيون.
حديث بايدن عن دولة فلسطينية و ما يسميه ” حل الدولتين” دون الموافقة على وقف اطلاق النار فورا في قطاع غزة و دون الدعوة لإزالة الاستيطان، ودون تحديد حدود و مضمون الدولة الفلسطينية هو ذر للرماد في العيون ، و محاولة لتمرير التطبيع مع استمرار الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني .
— Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) January 19, 2024
وخلال الأسابيع الماضية، طفت على السطح خلافات علنية بين بايدن ونتنياهو حول طريقة إدارة الحرب على غزة، ومستقبل القطاع بعد توقف القتال، إلا أن تلك الخلافات لم تصل لنقطة وقف، أو تغيير طبيعة الدعم الأميركي لتل أبيب.
والأسبوع الماضي، أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأميركي أغلق الهاتف بوجه نتنياهو خلال آخر مكالمة بينهما، في دليل جديد على توسع الخلاف جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 105 أيام.