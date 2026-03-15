دوليّ جزائريّ يعود إلى الميادين عشية ودّيتَي “الخضر”

عاد لاعبٌ دوليٌّ جزائريٌّ، الأحد، إلى خوض المنافسات الرسمية على مستوى الأندية.

وكان هذا اللاعب قد غاب عن آخر ثلاثة لقاءات رسمية لِناديه: مقابلتَين بِداعي إصابة في الكاحل، ومباراة جلس خلالها احتياطيا.

ودخل المدافع رفيق بلغالي إلى أرضية الميدان بديلا، عن انطلاق الشوط الثاني لِمباراة فريقه هيلاس فيرونا، المُنهزم بِثُنائية نظيفة أمام الزائر نادي جنوة، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر البطولة الإيطالية.

وتجمّد هيلاس فيرونا في الرتبة الـ 20 والأخيرة بِرصيد 18 نقطة، ويملك نادي جنوة 33 نقطة في المركز الـ 13.

ومن شأن عودة رفيق بلغالي أن تُدعّم المنتخب الوطني الجزائري في ودّيتَي غواتيمالا والأوروغواي، بِتاريخَي الـ 27 والـ 31 من مارس الحالي. في انتظار إعلان فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة اللاعبين هذا الأربعاء.