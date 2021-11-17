دولي إنجليزي يهدّد مكانة سعيد بن رحمة في وست هام

الجزائري يقدّم مستويات كبيرة منذ بداية الموسم

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية بأن إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي تنوي تعزيز خط هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب معلومات نشرتها مجلة “فور فور تو” الإنجليزية، فإن وست هام يونايتد قد يستعيد لاعبه السابق جيسي لينغارد من صفوف مواطنه مانشستر يونايتد، مستغلة قلة مشاركات اللاعب مع “الشياطين الحمر” خلال الموسم الحالي 2021-2022.

وقضى جيسي لينغارد، ذو 28 عامًا، النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا من مانشستر يونايتد إلى وست هام، وقد نجح في ترك بصمته بتسجيل 9 أهداف في 16 مباراة فقط، فضلًا عن تقديمه 5 تمريرات حاسمة إلى زملائه، ويهدف وست هام يونايتد لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، إذ يشارك النادي اللندني في مسابقة الدوري الأوروبي ويحتل صدارة مجموعته وعينه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عبر حصد لقب المسابقة الثانية في “القارة العجوز”، وعلى مستوى الدوري الإنجليزي يفصله فقط عن تشيلسي المتصدر 3 نقاط، ما يعني أنه يحتاج إلى تعزيزات هجومية للمنافسة في المعتركين المحلي والقاري.

النجم الإنجليزي المخضرم قد يهدّد مكانة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في فريق وست هام يونايتد، إذا ما أظهر مستوياته المعهودة التي داوم عليها الموسم الماضي مع “الهامرز”، إذ يظل جيسي لينغارد معشوقًا لدى جماهير النادي، ويمتلك رصيدًا كبيرًا لدى المدرب ديفيد مويس الذي يحسن استخدام اللاعب تكتيكيًا في أكثر من مركز على أرض الميدان.

يجدر الذكر، أن بن رحمة يعد أحد أفضل لاعبي النادي اللندني منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل ستة أهداف وصناعة 3 أهداف أخرى لحد الآن، وساهم في النتائج الإيجابية المسجل في الدوري الانجليزي الممتاز ومنافسة الدوري الأوروبي، في وقت كنا فيه العام الماضي ضحية لتألق لينغارد في مرحلة العودة.