ديلمي: حان الوقت لإبعاد الفلاحين المزيفين من القطاع

تعمل الحكومة على تطهير القطاع الفلاحي من الفلاحين المزيفين الذي استفادوا من أراضي وامتيازات من قبل الدولة دون تحقيق النتائج المرجوة منهم.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي وجود العديد من الفلاحين المزييفين، معتبرا أنه قد حان الوقت لابعادهم من القطاع.

وأوضح ديلمي أنه من خلال النظام المعلوماتي الجديد يمكن تحديد الفلاحين وممتلاكتهم وكذا انتاجهم. مشيرا إلى أن دفتر الشروط الذي سيصدر قريبا ينص على سحب الأراضي من الفلاحين الذين يفشلون في خدمتها خلال 3 إلى 4 سنوات.

وفي هذا الصدد، كشف المتحدث ذاته أنه اتفق خلال لقاء مع الوزير الأول على منح الأراضي لمن يخدمها وينتج فيها.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن الاتحادية طالبت باسترجاع الأراضي غير المستغلة وتصفية قضية العقار الفلاحي وهو ماسيتم التطرق إليه في الندوة الوطنية للعقار الفلاحي. يقول ديلمي.

10 اجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين والمستثمرين يجب استغلالها

وفي 21 أكتوبر 2022، عقد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، اجتماعا مع مدراء المصالح الفلاحية للتحضير لعملية الحرث والبذر.

وذَكر الوزير خلال اجتماعه بمدراء المصالح الفلاحية الـ58 ولاية و مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بأهم الإجراءات التحفيزية التي اقرتها السلطات العمومية لفائدة الفلاحين والموالين والمستثمرين، وهي كالتالي:

1- رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين.

2- رفع منحة الجمع الخاصة بشعبة البقوليات والحد من الاستيراد العشوائي لهذه المواد من أجل حماية المنتوج الوطني.

3- السماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز المكننة وزيادة المردود.

4- إدراج مادة (30) في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 تلزم منتجي الحبوب بدفع اجمالي محاصيلهم.

5- التصديق على سلم النقل الجديد مما سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب.

6- الرفع من نسبة دعم الأسمدة إلى 50%عوض من 20% لتمكين الفلاحين من ممارسة نشاطاتهم وتحفيزهم على تطبيق واحترام المسار التقني من أجل رفع الإنتاج.

7- توفير جميع مدخلات الإنتاج (البذورالمحسنة والأسمدة).

8- تسهيلات للفلاحين للحصول على تمويل نشاطاتهم الفلاحية.

9- تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وقوافل متنقلة على مستوى جميع الولايات تتضمن كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، المؤسسات التقنية، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي).

10- تحفيزات وإجراءات دعم ومرافقة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب.