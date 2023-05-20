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رياضة

ديلور يخرج مُصابًا ومُشاركته أمام أوغندا وتونس محلّ شكّ

علي بهلولي
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ديلور يخرج مُصابًا ومُشاركته أمام أوغندا وتونس محلّ شكّ
ح.م

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مساء السبت إلى مغادرة أرضية الميدان، بعد خمس دقائق فقط من مشاركته في مباراة لِفريقه نانت، وذلك بِداعي الإصابة.

حدث ذلك في لقاء فريق نانت مع ضيفه نادي مونبلييه، بِرسم الجولة الـ 36 من عمر البطولة الفرنسية. حيث اضطرّ مدرب فريق نانت بيير أريستوي إلى استبدال لاعبه ديلور المُصاب مُبكّرا (الصورتان المُدرجتان).

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي نانت بعد بيانا، بِشأن نوعية إصابة المهاجم ديلور، ومدّة العلاج والغياب عن المنافسات الرّسمية.

وبات ديلور وقد تعرّض لِسادس إصابة هذا الموسم، إحداها بِسبب المرض. أبعدته الخمسُ الأوائل عن الميادين لِمدّة 87 يوما.

وتبقى مشاركة أندي ديلور مع المنتخب الوطني الجزائري، في مواجهتَي أوغندا وتونس في شهر جوان المقبل مُعلّقة.

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