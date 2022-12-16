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ديوان الأرصاد الجوية “يتبرأ” من معلومات غير دقيقة حول الطقس

الشروق أونلاين
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ديوان الأرصاد الجوية “يتبرأ” من معلومات غير دقيقة حول الطقس
ح.م

تبرأ الديوان الوطني للأرصاد الجوية من المعلومات غير الدقيقة التي تنشر حول الطقس والتي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام”.

وجاء في بيان للديوان “نظرا لقلقه بشأن صحة معلومات الأرصاد الجوية التي يتم نشرها من طرف بعض وسائل الاعلام على مؤسسات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين وعامة الناس، فإن الديوان الوطني للأرصاد الجوية (ONM) من خلال مهمته السيادية، وسمعته الوطنية والدولية المعترف بها في اطار خدمات الأرصاد الجوية، يعلم على أن كل معلومات تخص الأرصاد الجوية غير صادرة عن مصالح المساعدة التابعة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، ستكون تحت طائلة والمسؤولية الكاملة لوسيلة الإعلام التي تنشرها، دون تحمل أي مسؤولية عن مدى تأثيرها”.

وأضاف “كما يعلم الديوان الوطني للأرصاد الجوية (ONM) أنه قد يستخدم كافة الوسائل القانونية المتاحة لاستعادة حقوقه المطلقة في حالة يتم الاستشهاد بخدمات مصالحه كمصدر مرجعي”.

وتابع “ومع ذلك، ولضمان موثوقية وصحة معلومات الطقس، يدعو الديوان الوطني للأرصاد الجوية المستخدمين إلى الرجوع إلى تنبؤاته وتحذيراته الجوية من خلال موقعه الرسمي والشبكات الاجتماعية الخاصة به”.

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