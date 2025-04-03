يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، يوم غد الجمعة، 4 أفريل.

وسيقوم دي ميستورا، خلال هذه الزيارة، بإجراء محادثات سياسية مع القيادة الصحراوية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

ويقوم ستافان دي ميستورا بجولة في المنطقة لإعداد تقريره الذي من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن قبل عقد جلسة في منتصف أفريل لمناقشة قضية الصحراء الغربية، التي يحتلها المغرب منذ عام 1975.

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وسيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة إحاطة مغلقة ومشاورات في 14 أفريل الجاري حول آخر التطورات في الصحراء الغربية. ومن المنتظر أن يتحدث الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، وكذا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، خلال هذا الاجتماع.