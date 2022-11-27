دي ميستورا: لن أستسلم قبل تحقيق حلّ عادل لقضية الصحراويين

في حوار أدلى به لإذاعة الأمم المتحدة يوم السبت، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، أنه لن يستسلم قبل التوصّل إلى حلّ عادل لقضية الصحراويين.

وقال دي ميستورا في الحوار:”وظيفتي في الصحراء الغربية هي العمل على حلّ القضية بطريقة عادلة، وطبقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وأضاف:”تمكن صعوبة هذه الوظيفة، في أن عمر هذه القضية، هو 47 عاما”. قبل أن يروي قصة سيّدة صحراوية قابلها في مخيّم اللاجئين الصحراويين بتندوف.

يقول المبعوث الأممي عن هذه القصة:”لقد قالت لي إنها كانت فتاة، وهي الآن جدّة. لذلك هي بحاجة فقط إلى حلّ يوفّر مستقبلًا للأطفال”.

“إن مهمتي هي تسهيل التوصّل إلى ذلك. وهو أمر لم يتحقّق بعد منذ 47 عامًا. لكن لا يحب أن نستسلم، فهذه هي مهمّتنا”، يضيف دي ميستورا.