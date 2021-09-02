ذهبية أولمبية أخرى للجزائر

أهدت العدّاءة أسمهان بوجعدار الرياضة الجزائرية، الخميس، الميدالية الذهبية في اختصاص رمي الجلة صنف “ف33″، لِأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بِالعاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك بعد أن سجّلت أسمهان بوجعدار أفضل رمية لها بـ 7.10م، في نهائي المسابقة المُشار إليها أعلاه، وتصدّرت لائحة الترتيب. بينما حلّت في المركز الثاني الصينية كيان زاو، إثر تسجيلها أفضل رمية بـ 6.95م.

وفضلا عن حصدها الذهب، تمكّنت – ابنة ولاية قسنطينة البالغة من العمر 41 سنة – من تحطيم الرّقم القياسي الأولمبي.

وباتت أسمهان بوجعدار وقد احتفظت بِميدالية المعدن النّفيس، التي حازتها في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016، وفي الاختصاص ذاته.

وارتفع رصيد الرياضة الجزائرية إلى 10 ميداليات أولمبية: 4 ذهبيات وفضّيتَين و4 برونزيات.