ذهبيتان أولمبيتان للجزائر

حصدت الرياضة الجزائرية، الخميس، ميداليتَين ذهبيتَين جديدتَين، في الألعاب الأولمبية لِفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحتضن العاصمة البايانية طوكيو هذه التظاهرة الرياضية منذ الـ 24 من أوت الماضي، ويُسدل الستار الأحد المقبل.

وحاز المعدن النّفيس كلّ من: العدّاء إسكندر جميل عثماني في نهائي سباق 400م فئة “ت13″، وزميلته صفية جلال في اختصاص رمي الجلة صنف “ف57”.

وغطّى العدّاء ومُتصدّر الترتيب الجزائري إسكندر جميل عثماني، السباق في ظرف 46ثا و70ج، وهو رقم قياسي عالمي. مُتفوّقا على المغربي محمد أمقون صاحب المركز الثاني، الذي حقّق توقيتا قدره 47ثا و70ج.

أمّا العدّاءة صفية جلال، فتصدّرت لائحة ترتيب اختصاصها، بِرمية مسافتها 11.29م، وهو رقم قياسي عالمي. مُتفوّقة على الصينية اكسو ميان صاحبة المركز الثاني، التي حقّقت رمية مسافتها 10.81م.

واكتفت العدّاءة الجزائرية الأخرى نسيمة صايفي بِالمركز الخامس، في نهائي رمي الجلة صنف “ف57”. بعد أن سجّلت أفضل رمية لها مسافتها 10.29م. في حين لم تُشارك (انسحبت) مواطنتهما العدّاءة نادية مجمج.

وباتت الرياضة الجزائرية تحتلّ المركز الـ 29، في جدول الترتيب العام لِأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة. بِرصيد 3 ذهبيات وفضّيتَين و4 برونزيات.