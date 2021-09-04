رئيس اتحادية بوركينافاسو يحفز لاعبيه للفوز على الجزائر

أقام رئيس الإتحاد البوركينابي لكرة القدم، لازار بانسي، سهرة الجمعة مأدبة عشاء على شرف لاعبيه، بعد الفوز المحقق في الجولة الأولى على النيجر..

وتحدث لازار بانسي مع اللاعبين والطاقم الفني لمنتخب الخيول، حيث هنأهم على الفوز المحقق على النيجر بثنائية في أول خرجة من تصفيات المونديال.

ونقل بانسي إلى لاعبي المنتخب، تهاني رئيس البلاد، ووزير الشباب والرياضة البوركينابي، ودعمهم لهم من أجل تحقيق أحسن النتائج في التصفيات.

واغتنم رئيس إتحادية بوركينافاسو الفرصة، لحث اللاعبين، وتشجيعهم على التألق والفوز على الجزائر، والبقاء في المستوى من خلال تحقيق الانتصار الثاني.

وأكدت الصفحة الرسمية للاتحادية البوركينابية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن اللاعبين وعدوا ببذل كل المجهودات من أجل تشريف قميص المنتخب والراية الوطنية.

وبعد فوزه على النيجر بثنائية نظيفة في مراكش المغربية، يواصل منتخب “الخيول” تحضيراته بنفس المدينة، تحسبا لمواجهة المنتخب الجزائري، سهرة الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 .