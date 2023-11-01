-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية
ح.م
رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الثورة بمقام الشهيد

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم احياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية.

وصبيحة الأربعاء، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد جرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

مقالات ذات صلة
وزير الجاهدين: ثورة نوفمبر مرجع للدفاع عن القضايا العادلة

وزير الجاهدين: ثورة نوفمبر مرجع للدفاع عن القضايا العادلة

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

نهر السين!

نهر السين!

الوزير السابق ضيافات ومديرو “ألريم” و”أناد” أمام القضاء

الوزير السابق ضيافات ومديرو “ألريم” و”أناد” أمام القضاء

الإعدام لقاتل شقيقين غدرا بالبويرة

الإعدام لقاتل شقيقين غدرا بالبويرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد