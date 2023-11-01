رئيس الجمهورية يشرف على إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم احياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية.

وصبيحة الأربعاء، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد جرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.