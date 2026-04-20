رئيس “الفاف” يهنئ اتحاد العاصمة

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، فريق اتحاد العاصمة عقب تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل فريق اتحاد العاصمة إلى النهائي عقب تعادله مع أولمبيك آسفي بالمغرب، بهدف لمثله، وقبلها تعادلا سلبيا في لقاء الذهاب بالجزائر.

وأدى “الاتحاد” مباراة بطولة، ورفع التحدي في ظروف استثنائية بمعنى الكلمة، وكان سباقا للتهديف من ركلة جزاء نفذها خالدي بنجاح، وهو ما رفع من معنويات الاتحاد وحظوظه التي دافع عنها إلى غاية إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وكان لقاء الإياب بين أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، كارثي من الجانب التنظيمي، فبالإضافة إلى الشعارات السياسية التي علقت بالمدرجات لاستفزاز لاعبي الاتحاد والتأثير علة نفسيتهم، اجتاحت الجماهير أرضية الميدان، بطريقة أقل ما يقال عنها أنها همجية ولا تمت بصلة لكرة القدم.

وبعد الكوارث التي تابعتها الجماهير عبر العالم، في كأس أمم إفريقيا 2025، تأكد للجميع في لقاء “الاتحاد” وآسفي أن المباريات المقامة على الأرضي المغربية، أصبحت تشكل خطرا على حياة لاعبي الفرق المنافسة.

وبتأهله المستحق إلى نهائي كأس “الكاف” سيواجه اتحاد العاصمة، نادي الزمالك المصري المتأهل على حساب شباب بلوزداد.

وسيستقبل اتحاد العاصمة نادي الزمالك المصري، في ذهاب المباراة النهائية يوم 9 ماي المقبل بداية من الساعة الخامسة بملعب 5 جويلية، وستلعب مباراة الإياب بالقاهرة يوم 16 ماي المقبل، في نفس التوقيت.